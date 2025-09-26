自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》首次二刀流闖季後賽！ 大谷翔平暢淋香檳浴宣示衛冕決心

2025/09/26 07:15

大谷翔平連續兩年隨隊封王。（法新社）大谷翔平連續兩年隨隊封王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：0擊敗響尾蛇，順利在國聯西區封王，接下來將以第三種子的身分迎接外卡系列賽，今天敲出賽季第54轟的日本巨星大谷翔平沉浸在香檳浴時，受訪道出自己季後賽的決心。

衛冕軍道奇連續4年奪下分區冠軍，同時也是隊史第23座，大谷翔平在與隊友們享受香檳浴的同時開心地說道：「確實地拿下來真的是太好了。」、「大家都非常努力以這個目標邁進，最後能夠順利達成非常開心。」

展望接下來的季後賽，大谷翔平直言：「今天就好好玩，明天開始就要繼續努力。」對於再次打進10月季後賽，大谷翔平堅定地指出：「還不知道事情會如何進展，但我認為每個人都做好該做的事情那就能夠拿下勝利，所以我想要盡力表現。」被問到對於家人的感謝時，大谷直言：「當然，在球場以外也有很多支持著我的人，很感謝他們。球場內外都有很多支持著我的人，還需要再加把勁，我想要跟所有的工作人員一起努力。」

大谷翔平在去年首度嚐到季後賽滋味，儘管表現不如例行賽優異，但仍一同跟隊友奪下生涯第一座世界大賽冠軍，今年他用更加進化的二刀流表現再次挺進季後賽，預期也將發揮比去年更大的影響力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中