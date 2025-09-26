MLB》首次二刀流闖季後賽！ 大谷翔平暢淋香檳浴宣示衛冕決心

大谷翔平連續兩年隨隊封王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：0擊敗響尾蛇，順利在國聯西區封王，接下來將以第三種子的身分迎接外卡系列賽，今天敲出賽季第54轟的日本巨星大谷翔平沉浸在香檳浴時，受訪道出自己季後賽的決心。

衛冕軍道奇連續4年奪下分區冠軍，同時也是隊史第23座，大谷翔平在與隊友們享受香檳浴的同時開心地說道：「確實地拿下來真的是太好了。」、「大家都非常努力以這個目標邁進，最後能夠順利達成非常開心。」

展望接下來的季後賽，大谷翔平直言：「今天就好好玩，明天開始就要繼續努力。」對於再次打進10月季後賽，大谷翔平堅定地指出：「還不知道事情會如何進展，但我認為每個人都做好該做的事情那就能夠拿下勝利，所以我想要盡力表現。」被問到對於家人的感謝時，大谷直言：「當然，在球場以外也有很多支持著我的人，很感謝他們。球場內外都有很多支持著我的人，還需要再加把勁，我想要跟所有的工作人員一起努力。」

大谷翔平在去年首度嚐到季後賽滋味，儘管表現不如例行賽優異，但仍一同跟隊友奪下生涯第一座世界大賽冠軍，今年他用更加進化的二刀流表現再次挺進季後賽，預期也將發揮比去年更大的影響力。

