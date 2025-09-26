自由電子報
MLB》連2年54轟距離貝比魯斯霸業M5！大谷翔平透露本來只想打飛球

2025/09/26 07:32

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對響尾蛇敲出本季第54發全壘打，加入道奇後連續2年締造54轟的隊史單季最多轟紀錄，幫助道奇連續4年在國聯西區封王。大谷賽後喜淋香檳浴，受訪時也坦言自己狀況逐漸加溫。

大谷今天前兩打席都被解決，2局上第2打席更是在1出局滿壘時被三振，不過4局上第3打席一吐怨氣開轟，本季第54轟出爐。大谷加入道奇後連2年54轟，合計敲108轟，距離追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），並列史上在單一球隊前2賽季的第2多轟紀錄只差1轟，而第1名則是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的113轟，大谷還差5轟。

賽後大谷談到今天開轟時表示，那個打席表現不錯，前一個1出局滿壘的機會沒能建功，能在下個打席扳回一城的感覺真的很棒。大谷也透露開轟當下的手感，「感覺很好，原本只想打出外野飛球就好，能夠紮實咬中很不錯。」

大谷翔平在去年首度嚐到季後賽滋味，今年更是用全面進化的鬼神二刀流再度闖進季後賽。對於自己在道奇的第一個二刀流賽季，大谷坦言一開始雖然有些慢熱，但後續還是能以賽季目標做調整並度過下半季，自己也會努力將任務確實完成到最後一刻。

