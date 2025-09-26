MLB》山本由伸飆201K香檳浴別有風味！大谷翔平讚他就是道奇王牌

大谷翔平與山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著日本強投山本由伸6局無失分超優質先發，以及大谷翔平本季第54轟，連續4年在國聯西區封王。山本今年繳出單季201次三振的超狂成績單，賽後大谷也稱讚他是道奇隊的王牌投手。

山本由伸今天6局無失分，也獲得打線久違的火力支援，收下本季第12勝。今年是山本旅美第2年，合計30場先發累積173.2局投球，繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績單，狂飆201次三振，每局被上壘率僅0.99，被打擊率0.183。

山本賽後與隊友喜淋香檳浴，對於自己今天的表現，山本表示自己即使在比分拉開能依舊保持專注度，繳出很棒的投球內容。「今年能整年保持健康真的很棒，去年因傷缺席一段時間，今年能待滿整季幫助球隊做出貢獻，真的很開心。」被問及今年香檳浴的味道有何不同，山本坦言：「今年工作量很大，感覺特別棒！」

山本本季狂飆201次三振並列國聯第9名，2.49防禦率更高居國聯第2，他表示今年能讓自己的各種球路更加穩定是關鍵，同時也確實去研究打者習性。山本有感謝一路支持他的人，才能讓他不管是三振或防禦率等數據，整年都能維持最佳表現。

今天敲出本季第54轟的大谷，賽後也稱讚山本：「他是整年唯一一個守住輪值、投滿整季的人，我真的覺得他就是球隊王牌，在那種期待下，今天他也投出精彩一戰，對於要進季後賽的我們真的是很值得高興的事，他度過了一個非常棒的球季。」

對於大谷的讚美，山本表示，近期佐佐木朗希回歸，加上大谷的狀況也很穩定，自己也不會輸給他們，會努力完成自己的任務，盡可能為球隊勝利做出貢獻。

