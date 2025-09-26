MLB》「最後一次了」道奇神獸克蕭深情喊話 讚山本與史基斯並駕齊驅

克蕭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著打線全場4轟，加上山本由伸6局無失分好投，擊敗響尾蛇連4年在國聯西區封王，季後確定引退的塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）賽後也和隊友喜淋香檳浴，他也感性喊話：「我真的好愛這支球隊...」

生涯222勝的克蕭將於今年球季結束後退休，結束18年輝煌生涯，賽後他和隊友盡情享受分區封王的喜悅，「這樣的經歷在人生中沒有幾次，我們必須慶祝每一個瞬間，因為沒人知道接下來會發生什麼事。能和大家一起慶祝這一路的艱辛是很特別的一刻。」

請繼續往下閱讀...

談到生涯18年都效力的道奇，克蕭深情表示：「我真的好愛這支球隊，真的很愛。這就是棒球最美好的地方，能和一起奮戰到現在的隊友共同慶祝，這次的分區冠軍特別有意義，因為這是最後一次了，所以格外特別。」

對於今年扛起先發輪值的山本由伸，克蕭也大力讚賞，更媲美今年國聯塞揚獎大熱門、海盜王牌史基斯（Paul Skenes），「他真的強得令人難以置信，今天又展現出絕佳壓制力。毫無疑問，史基斯今年很出色、值得拿塞揚，但山本已經和他並駕齊驅，甚至可能更勝一籌。能有他在我們陣中，我感到無比高興。」

克蕭。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法