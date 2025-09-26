NBA》被詛咒的七六人？前新人王熱門上季動刀報銷、今又傳韌帶撕裂

上季報銷的麥肯今天又傳出手指韌帶傷勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季新人王熱門，卻因為左膝半月板撕裂報銷的七六人首輪新秀麥肯（Jared McCain），在今天又傳出右手拇指尺側副韌帶撕裂的壞消息，賽季不一定能夠準時開季。

根據《ESPN》報導，麥肯是在訓練時受傷，他跟七六人球團也會接受專家的意見，決定接下來的治療該如何進行。

請繼續往下閱讀...

上個賽季麥肯共打23場比賽，平均可以拿下15.3分，但是卻遭遇到左膝半月板撕裂傷勢，在去年12月動刀，整季報銷。

麥肯原本被預期在新賽季會有許多上場時間，不論是當作先發馬克西（Tyrese Maxey）的後場搭檔，或者是替補出發擔任板凳暴徒，但如今卻可能缺席開季。

目前麥肯缺陣的時間，預計會由受限自由球員葛林姆斯（Quentin Grimes）填上，首輪探花艾奇康（VJ Edgecombe）也有望獲得更多時間。

上個賽季傷病滿營的七六人，本季預計也還要處理主將恩比德（Joel Embiid）的左膝蓋傷勢問題，上季恩比德只打了19場比賽，此外另一位主將喬治（Paul George）在訓練時受傷，並接受左膝關節鏡手術。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法