MLB》大聯盟跑轟新頁！ 林多「30-30」 史上首見單季5人達標

林多敲出本季第30轟，完成單季30轟30盜成就。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor），今天在對小熊一戰對今永昇太敲出本季第30轟，成為本季第5位完成「30轟、30盜」的球員，打破大聯盟單季歷史紀錄。

林多在3上對今永昇太敲出左外野方向全壘打，本季第30轟出爐，今年他有30轟、31次盜壘成功，是本季第5位完成「30-30」的球員。

請繼續往下閱讀...

在林多之前，他的隊友索托（Juan Soto，43轟、36盜）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll，31轟、32盜）、洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，31轟、31盜）與守護者拉米瑞茲（José Ramírez，30轟、40盜）都完成「30-30」，單季5人是大聯盟歷史新紀錄。

大聯盟史上只有3次2位同隊的球員完成「30-30」，分別是1996年洛磯的畢歇特（Dante Bichette）、柏克斯（Ellis Burks）、1987年大都會的強森（Howard Johnson）與史卓貝瑞（Darryl Strawberry），以及今年的林多與索托。

Francisco Lindor crushes this ball OUT OF Wrigley Field! pic.twitter.com/bYtGXjItvo — MLB （@MLB） September 26, 2025

