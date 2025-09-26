自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」刷新「打擊之神」紀錄！洋基羅冬奪第18勝締首見偉業

2025/09/26 10:09

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以5：3擊敗白襪，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安演出，還獲得2次敬遠；明星左投羅冬（Carlos Rodon）繳出6局失3分優質先發，奪下本季第18勝同時，還寫下隊史紀錄。

洋基開賽先靠「米飯哥」萊斯（Ben Rice）內野滾地球先馳得點，雖然2局上被追平、4局上被白襪泰勒（Michael A. Taylor）夯出超前2分砲，但5局下靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘敲二壘安打一棒清壘，洋基瞬間4：3逆轉，7局下威爾斯（Austin Wells）再敲二壘安打添加保險分，奠定勝基。

「法官」賈吉此役3打數2安打，包含1支二壘安打，回本壘攻下1分，還獲得2次敬遠，也讓他本季被敬遠次數來到36次，正是超越「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1957年的34次，刷新美聯單季最多敬遠紀錄。賈吉賽後打擊率0.330，攻擊指數1.140。

洋基明星左投羅冬本季例行賽最後一場先發，6局被敲4支安打包含一發2分砲，失掉3分自責分，送出5次三振與1次保送，收下本季第18勝寫下生涯新高，防禦率3.09。羅冬本季195.1局飆出203K，僅被敲132安，成為洋基隊史第一位單季200K且被敲140安以下的投手。

洋基今天橫掃白襪奪下5連勝，戰績來到91勝68敗，不過藍鳥同日以6：1擊敗紅襪，雙方戰績依舊相同，藍鳥也同樣暫居美聯東區龍頭。

羅冬。（路透）羅冬。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中