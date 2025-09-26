MLB》「法官」刷新「打擊之神」紀錄！洋基羅冬奪第18勝締首見偉業

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以5：3擊敗白襪，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安演出，還獲得2次敬遠；明星左投羅冬（Carlos Rodon）繳出6局失3分優質先發，奪下本季第18勝同時，還寫下隊史紀錄。

洋基開賽先靠「米飯哥」萊斯（Ben Rice）內野滾地球先馳得點，雖然2局上被追平、4局上被白襪泰勒（Michael A. Taylor）夯出超前2分砲，但5局下靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘敲二壘安打一棒清壘，洋基瞬間4：3逆轉，7局下威爾斯（Austin Wells）再敲二壘安打添加保險分，奠定勝基。

「法官」賈吉此役3打數2安打，包含1支二壘安打，回本壘攻下1分，還獲得2次敬遠，也讓他本季被敬遠次數來到36次，正是超越「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1957年的34次，刷新美聯單季最多敬遠紀錄。賈吉賽後打擊率0.330，攻擊指數1.140。

洋基明星左投羅冬本季例行賽最後一場先發，6局被敲4支安打包含一發2分砲，失掉3分自責分，送出5次三振與1次保送，收下本季第18勝寫下生涯新高，防禦率3.09。羅冬本季195.1局飆出203K，僅被敲132安，成為洋基隊史第一位單季200K且被敲140安以下的投手。

洋基今天橫掃白襪奪下5連勝，戰績來到91勝68敗，不過藍鳥同日以6：1擊敗紅襪，雙方戰績依舊相同，藍鳥也同樣暫居美聯東區龍頭。

羅冬。（路透）

