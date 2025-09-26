MLB》打爆小熊今永昇太！ 大都會穩住國聯外卡席次

今永昇太。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽資格的大都會，今天把小熊日籍強投今永昇太打爆，終場以8：5收勝，國聯外卡第三名拉開1場勝差。

大都會首局就從今永昇太手中打下2分，3局林多（Francisco Lindor）陽春砲炸裂，賽季第30轟達標，成為本季第5位「30轟、30盜」的球員，締造大聯盟新猷。4局上半大都會貝堤（Brett Baty）再逮中今永偏高速球，掃出左外野方向3分砲，一口氣將比分咖盜6：0。

小熊4、5兩個半局各追1分，靠的是鈴木城也與史萬森（Dansby Swanson）的陽春砲，6上泰勒（Tyrone Taylor）再敲出二壘安打打進2分打點，6下鈴木誠也單場雙響砲，用3分砲將比數追到5：8落後。

9下大都會推出終結者狄亞茲（Edwin Díaz）登板關門，雖然他讓凱利（Carson Kelly）敲出幸運落地安打，不過隨後讓阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出右外野飛球出局，再讓史萬森擊出雙殺打關門成功，大都會目前在國聯外卡第三名的位置，以1場勝差領先紅人。

After making a smooth play in the field, Brett Baty doubles the @Mets lead with a 3-run blast! pic.twitter.com/jnMm0knUeT — MLB （@MLB） September 26, 2025

