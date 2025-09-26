MLB》封王戰雙響！道奇MVP老大哥佛里曼吐真言 大讚山本由伸好投

佛里曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：0大勝響尾蛇，連續4年在國聯西區封王，此役猛夯雙響砲的MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），回顧今年球季也吐露心聲。

佛里曼今擔任先發第4棒一壘手，2局上先敲陽春砲，4局上大谷翔平敲出2分砲，隨後佛里曼也複製貼上再補上2分砲，本季第23轟出爐，上演單場雙響砲，幫助球隊奠定勝基。佛里曼此役3打數2安打都是全壘打，選到1保送，貢獻3打點，賽後打擊率0.293，攻擊指數0.860。

36歲的老大哥佛里曼對道奇國西4連霸感到相當滿意，「每年奪下分區冠軍都是很特別的事情，也是我們邁向目標的第一步。看到第一次經歷分區冠軍的年輕球員也多開心，真的很有趣。」道奇本季傷兵頻繁，牛棚表現更是充滿起伏，佛里曼坦言：「這是個漫長且艱辛的賽季，讓這次分區冠軍更特別，雖然過程不如預想順利，但還是達成了。」

佛里曼去年9月扭傷右腳踝，在季後賽帶傷上陣，球季結束後也動手術治療，今年也一度遭遇大低潮。佛里曼表示，今年包括艾德曼（Tommy Edman）、馬恩西（Max Muncy）等人也都不斷與傷病搏鬥，投手群同樣飽受傷病困擾，「但大家並肩作戰，為比賽全力以赴，正是這些累積才能讓我們度過這6個月，再度挺進季後賽。」

此外，佛里曼也大讚今天6局無失分的山本由伸，「從數據上就一目瞭然，防禦率2初頭，每局被上壘率低於1.00，狂飆超過200次三振，他的成就真是令人難以置信。去年他因傷缺席過3個月，但他在季後賽以及今年的表現，堪稱精采絕倫。」

