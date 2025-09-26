MLB》太空人季後賽尚未絕望！明星左投7局11K止敗、主力卻傳壞消息

太空人明星左投瓦德茲7局11K僅失1分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）今天面對運動家7局狂飆11K僅失1分，終場以11：5大勝運動家，避免遭到對手橫掃的同時也終結近期5連敗，讓自己在美聯外卡競爭賽尚存一息。

瓦德茲今天用92球投滿7局，被打7支安打，僅因柯茲（Nick Kurtz）6局的陽春砲失掉1分，狂飆11次三振，投出2次四壞保送，太空人在前5局就灌進9分奠定勝基，讓運動家柯茲單場雙響砲成空響，中場太空人就以11：5終止近期連敗。

請繼續往下閱讀...

太空人在止敗後，目前只落後給外卡第三名的老虎1場勝差，陣中球星艾圖維（Jose Altuve）直言，拿下這場勝利對他們來說相當重要，「現在我們要飛去安那罕，然後需要贏下在那的3場比賽。」

太空人最近主戰野手受到傷病所苦，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在9月中扭傷左腳踝後缺賽至今，主力游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）因為左側斜腹肌拉傷缺席4場，今天他坦言自己揮棒的時候仍會感到疼痛，只能進行輕度的揮棒，在最後3戰歸隊的可能性不高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法