自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》遠鵬盃老馬籃球賽11月登場 今開放報名

2025/09/26 10:56

遠鵬盃老馬籃球賽11月登場。（遠鵬盃老馬籃球賽提供）遠鵬盃老馬籃球賽11月登場。（遠鵬盃老馬籃球賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」正式開放報名！為緬懷馬祖已故、在籃球推廣上貢獻卓著的楊遠鵬先生，連江縣政府自2019年起舉辦「遠鵬盃」籃球賽。今年第四屆將於 114年11月6日至11月9日在南竿鄉縣民樂活多功能體育館暨社福中心2樓多功能籃球場 盛大舉行，現已正式開放報名。

為鼓勵在地球隊組隊參賽，前6支經審核符合資格的連江縣在地隊伍將享免報名費優惠，提供在地球友更多參賽機會。也歡迎全國內外 35歲以上熱血球友齊聚馬祖，傳承老馬精神，共同切磋球技、交流情感。

今年賽事分為三大競賽組別：

青春再現組｜35–44歲（民國79年以前出生，含79年次） 

中堅力量組｜45–54歲（民國69年以前出生，含69年次） 

不老傳奇組｜55歲以上（民國59年12月31日以前出生） 

除了場上的激烈比賽，賽事不僅具有紀念意義，也提供球友互相交流的機會；過往許多參賽者趁空檔暢遊馬祖知名景點，享受籃球與旅遊雙重樂趣。同時冠亞季軍獎品更充滿馬祖特色，讓參賽者能把在地高粱帶回家作為紀念。希望一起以球結緣，傳承老馬精神，留下屬於每一位球員的巔峰瞬間。

遠鵬盃老馬籃球賽11月登場。（遠鵬盃老馬籃球賽提供）遠鵬盃老馬籃球賽11月登場。（遠鵬盃老馬籃球賽提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中