自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平怪力撈出第54轟！前冠軍名帥驚嘆：明明揮得不完美...

2025/09/26 11:21

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第54轟，連續2年都追平道奇隊史單季最多轟紀錄，值得一提的是，大谷這轟更是在身體失去平衡情況下所擊出，也令響尾蛇轉播單位嘖嘖稱奇。

4局上1出局三壘有人，大谷翔平逮中克里斯麥（Nabil Crismatt）的82.4英哩低角度變速球，一棒「撈」出中右外野方向2分砲，本季第54轟出爐，連續兩年都猛扛54發全壘打，擊球初速102.3英哩，飛行距離406英呎。

響尾蛇轉播單位《D-Backs TV》主播在大谷開轟當下直言：「看起來就像一個普通的右外野飛球。」前大聯盟明星球員、曾任響尾蛇隊史首冠教頭的球評布恩利（Bob Brenly）更表示：「力量真是驚人，這明明就揮得也不算完美。」

大谷本季第54轟追平個人單季與道奇隊史最多轟紀錄，目前落後國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）2轟。目前道奇剩下最後3場例行賽要對決水手，大谷還有機會追趕。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中