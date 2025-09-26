MLB》大谷翔平怪力撈出第54轟！前冠軍名帥驚嘆：明明揮得不完美...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第54轟，連續2年都追平道奇隊史單季最多轟紀錄，值得一提的是，大谷這轟更是在身體失去平衡情況下所擊出，也令響尾蛇轉播單位嘖嘖稱奇。

4局上1出局三壘有人，大谷翔平逮中克里斯麥（Nabil Crismatt）的82.4英哩低角度變速球，一棒「撈」出中右外野方向2分砲，本季第54轟出爐，連續兩年都猛扛54發全壘打，擊球初速102.3英哩，飛行距離406英呎。

請繼續往下閱讀...

NO. 54 FOR SHOHEI OHTANI pic.twitter.com/MFEbYZcrKk — MLB （@MLB） September 25, 2025

響尾蛇轉播單位《D-Backs TV》主播在大谷開轟當下直言：「看起來就像一個普通的右外野飛球。」前大聯盟明星球員、曾任響尾蛇隊史首冠教頭的球評布恩利（Bob Brenly）更表示：「力量真是驚人，這明明就揮得也不算完美。」

大谷本季第54轟追平個人單季與道奇隊史最多轟紀錄，目前落後國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）2轟。目前道奇剩下最後3場例行賽要對決水手，大谷還有機會追趕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法