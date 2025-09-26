MLB》跳進泳池接大谷翔平全壘打球！10歲道奇小球迷曝此生最大心願

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對響尾蛇敲出本季第54轟，幫助道奇連4年稱霸國西，還一棒將小白球打進響尾蛇主場大通體育場（Chase Field）中右外野的游泳池內，被一位10歲道奇小球迷接到。

4局上1出局三壘有人，大谷翔平逮中克里斯麥（Nabil Crismatt）的82.4英哩低角度變速球，一棒「撈」出中右外野方向2分砲，本季第54轟出爐，連續兩年都猛扛54發全壘打，擊球初速102.3英哩，飛行距離406英呎。

Shohei to the pool! pic.twitter.com/Iy1gAocCnn — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） September 25, 2025

大谷這轟直接打進大通體育場中右外野的游泳池內，一位名叫喬瑟夫（Lamar Joseph）的10歲小球迷更飛身撲進游泳池，只為了接大谷的全壘打球。

喬瑟夫住在亞利桑那鳳凰城，不過支持的球隊是道奇，他在接到大谷的全壘打球後穿著泳褲受訪，稚嫩的臉龐發出閃亮神情，「我跳進泳池撿到球了！感覺超棒！」被問及未來夢想，他炯炯有神說：「我平常也有在打棒球，我想和翔平一起傳接球，還有在打擊場練習揮棒！」

大谷本季第54轟追平個人單季與道奇隊史最多轟紀錄，目前落後國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）2轟。目前道奇剩下最後3場例行賽要對決水手，大谷還有機會追趕。

