MLB》大谷翔平領銜、山本由伸達標！日本4大投手創史上首見紀錄

2025/09/26 12:28

大谷翔平、千賀滉大、菊池雄星與山本由伸。（本報合成照）大谷翔平、千賀滉大、菊池雄星與山本由伸。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本明星強投山本由伸，今天主投6局飆出7次三振收下本季第12勝，同時達標賽季200K（201K）里程碑，更締造日本史上首見紀錄。

山本由伸在領10年3.25億美元的第一個大聯盟賽季，因傷只投18場先發，拿下7勝2敗，防禦率3.00，本季他健康投滿30場先發，兌現昔日澤村賞3連霸身手，拿下12勝8敗，防禦率2.49，173.2局投球送出201K，貝打擊率1成83，每局被上壘率僅0.99。

根據《OptaSTATS》指出，山本由伸成為自1913年防禦率成為正式數據後，繼1968年名人堂投手吉布森（Bob Gibson）後，史上第二位單季能200K以上，防禦率2.50以下，對手打擊率2成以下，每局被上壘率1.000以下，被對手打出35支長打以下的投手。

此外，山本由伸在今天達標賽季200K同時，也締造一項日本史上首見紀錄，大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）也點出，自2022年的大谷翔平以來，連續4個賽季有日本投手達標200K，是史上第一次。

大谷翔平在2022年效力天使時期，單季投出219次三振，隔年大都會的千賀滉大投出202K，去年菊池雄星在藍鳥與太空人合計投出206K，今天山本由伸201K，順利延續前輩的紀錄。值得一提的是，達比修有在2021年於教士投出199K，差1K就能將這項紀錄提前實現，並在今年延續到第5年。

