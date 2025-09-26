自由電子報
台南古都馬20週年盛事 12天逾萬名跑者報名

2025/09/26 11:46

2026古都馬將安排豐盛澎湃的美食補給站。（台南市政府提供）2026古都馬將安排豐盛澎湃的美食補給站。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南古都國際半程馬拉松（簡稱古都馬）將於明年3月1日開跑，現正熱烈報名中，開放12天即吸引超過1萬名跑者踴躍報名，為20週年賽事開出紅盤。歡迎熱愛跑步的朋友共襄盛舉，一起歡慶古都馬20歲生日。

市長黃偉哲表示，本屆賽事不僅延續古都文化與運動核心精神，還加入古都馬拉松20週年亮點企劃，包含總獎金超過100萬元、首度推出「路跑組（含學生組）」，開放國高中學生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組」，鼓勵100位身心障礙跑者一起參與。

此外，2026古都馬一樣有豐盛澎湃的美食補給站，不僅融入台南在地特色小吃，還新增米其林美食補給，讓所有跑者在享受運動的同時，也能獲得滿滿的能量。

體育局長陳良乾表示，凡報名參加不分組別，皆可獲得古都20週年選手限定「我是跑者－運動收納提袋」，還有一系列紀念品供跑者選購，包括古都馬20週年紀念毛巾衣、保溫瓶、餐具、機能襪、冰絲萬用巾、路跑防曬袖套、初半馬獎盃等，每件紀念品都象徵著跑者完成挑戰的榮耀時刻，也都具備20週年的收藏價值。（報名至https://bao-ming.com/eb/index

