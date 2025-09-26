MLB》水手重砲連兩天開轟！有望與大谷翔平等5人共寫史上首見壯舉

蘇亞雷斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今以6：2擊敗洛磯完成系列賽橫掃，陣中重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出本季第49轟，連續2天都有全壘打演出，有望寫下史上首見「轟」狂壯舉。

蘇亞雷斯在2局下逮中洛磯先發投手布萊洛克（Bradley Blalock）的84.1英哩低角度滑球，敲出左外野方向2分砲，擊球初速107.4英哩，飛行距離415英呎，蘇亞雷斯連續兩天都開轟，本季第49轟出爐，追平生涯單季最多轟。

Eugenio Suárez ties his career high with home run No. 49! pic.twitter.com/UrPs6uoKy7 — MLB （@MLB） September 26, 2025

目前全聯盟敲出50轟以上的球員有羅里（Cal Raleigh）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge），如今水手剩下最後3場例行賽，將與道奇正面對決，蘇雷亞斯只要再1轟，就能刷新史上單一賽季最多球員加入「50轟俱樂部」紀錄。

水手昨天在羅里史詩雙響達成60轟帶領下，相隔24年於美聯西區封王。今天老虎擊敗守護者後，水手還有美聯東區的龍頭不用打外卡系列賽，除了外卡一二名之爭外，美中龍頭將與外卡第三名進行系列賽。

