PLG》開幕戰10/26登場！新球隊洋基工程主場也曝光

PLG 2025選秀會，洋基工程選入新秀葉惟捷（右3）和江加樂（左3），洋基工程隊總經理錢韋成（右2）、洋基育樂運動發言人程志豪（左2）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2025-26球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10/26（日）由桃園璞園領航猿在主場迎戰台北富邦勇士，開啟PLG嶄新的第6個球季。

PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合台灣男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到2026年5月17日。

賽程安排上，12月27日、12月28日洋基工程將在主場先後迎戰來訪的領航猿及獵鷹，在跨年之前的週末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。明年3月14日白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的週末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館。

各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs 台鋼獵鷹）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs 台北富邦勇士）

洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

台鋼獵鷹 – 台南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs 洋基工程）

