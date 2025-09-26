自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》開幕戰10/26登場！新球隊洋基工程主場也曝光

2025/09/26 12:09

PLG 2025選秀會，洋基工程選入新秀葉惟捷（右3）和江加樂（左3），洋基工程隊總經理錢韋成（右2）、洋基育樂運動發言人程志豪（左2）。（資料照，記者陳逸寬攝）PLG 2025選秀會，洋基工程選入新秀葉惟捷（右3）和江加樂（左3），洋基工程隊總經理錢韋成（右2）、洋基育樂運動發言人程志豪（左2）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2025-26球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10/26（日）由桃園璞園領航猿在主場迎戰台北富邦勇士，開啟PLG嶄新的第6個球季。

PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合台灣男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到2026年5月17日。

賽程安排上，12月27日、12月28日洋基工程將在主場先後迎戰來訪的領航猿及獵鷹，在跨年之前的週末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。明年3月14日白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的週末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館。

各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs 台鋼獵鷹）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs 台北富邦勇士）

洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

台鋼獵鷹 – 台南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs 洋基工程）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中