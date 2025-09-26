自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》封王關鍵周末！桃園啦啦隊跨界大合體應援樂天

2025/09/26 12:46

DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。（DAZN提供）DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。（DAZN提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒36年下半季冠軍爭霸戰進入白熱化階段！9月27日（六）晚間5點，DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。本次節目依舊由「嘴砲無極限」的張鎮麟擔綱主持，特別邀請桃園台啤永豐雲豹籃球隊的電豹女「草莓」，以及桃園雲豹飛將排球隊的桃氣女孩「羽娜」同台互動，應援天團集結桃園，攜手為樂天桃猿衝擊下半季冠軍加油吶喊！

下半季戰況膠著，中信兄弟與樂天桃猿暫居前二，雙方勝差僅剩1.5場。本週末在桃園球場的兩連戰，不僅是例行賽最後一次正面交鋒，更可能成為決定下半季冠軍的關鍵戰役。當場內球員拚盡全力，場外包廂則笑聲不斷、互動升溫，帶給球迷雙重火力全開的觀賽體驗。

延續節目招牌特色，本次《嘴比球還瘋》依舊準備了「舞蹈、遊戲、吃播、粉絲互動」等多元單元，全面考驗來賓的魅力與實力。繼9/19直播創下近萬人觀看，還有樂天桃猿「三本柱」廉世彬驚喜亂入後， 9/27更升級迎來桃園雲豹籃球與排球啦啦隊跨界同台，顏值、實力與話題全面爆棚，勢必掀起新一波高潮。

草莓。（DAZN提供）草莓。（DAZN提供）

羽娜。（DAZN提供）羽娜。（DAZN提供）

除了氣勢比拚與笑料連連的遊戲環節，吃播挑戰依舊是亮點之一！繼上回有牛肉麵、生乳捲，以及桃園球場美食大受好評後，本次更有豪華粉絲福利大放送，呼應節目精神：「比賽有輸贏，粉絲福利只有贏！」 只要鎖定直播，就有機會大獲全勝，把滿滿的好康帶回家。

粉絲好禮豪華名單：

復興航棧美食：乳酪蛋糕、中秋禮盒（經典必搶）

乖乖：「嘴比球還瘋，乖乖看球一起瘋！」

卡滋爆米花：「看球不孤單，卡滋陪你嘴爆全場！」

SIDIZ 人體工學椅品牌香水：「嘴巴能瘋，身體要鬆，選擇 SIDIZ，坐享舒適！」

粉絲就是裁判　MVP由你決定

節目壓軸依舊由觀眾票選當晚「最嘴 MVP」，無論是舞技炸場的啦啦隊女孩，還是笑點狂飆的驚喜來賓，誰能脫穎而出，全靠粉絲的一票決定。《嘴比球還瘋》將舞台交還觀眾，讓互動參與感全面拉滿。

9月27日（六）晚間5點，鎖定DAZN Taiwan YouTube 頻道，和張鎮麟、草莓、羽娜一起嗨爆聊天室！場內拚球，場外拚嘴，《嘴比球還瘋》嘴炮無極限、笑料零冷場，陪你瘋到最後一刻！

直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=1Dt12ShmY70

只要鎖定直播，就有機會把滿滿的好康帶回家。。（DAZN提供）只要鎖定直播，就有機會把滿滿的好康帶回家。。（DAZN提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中