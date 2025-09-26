南韓賽》復仇成功！周天成直落二戰勝駱建佑 勇闖男單4強

周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲的台灣一哥周天成，今日在超級500系列南韓羽球公開賽男單8強戰，以21：18、21：16拍落2021年世界錦標賽金牌新加坡好手駱建佑，挺進4強。

世界排名第5的周天成以21：9、21：17擊敗印尼好手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）；世界排名第9的駱建佑以21：16、18：21、21：17力退王子維。

周天成、駱建佑過去8次交鋒，雙方各取4勝，但小天在今年台北公開賽決賽激戰3局落敗，無緣賽史最多的5冠紀錄，今日將尋求復仇，他表示，彼此很熟悉，就看誰能在場上取得先機。

周天成、駱建佑在首局呈現「五五波」，駱建佑以11：10進入技術暫停，小天暫停後因回球出界、掛網變成10：13落後，老經驗的周天成還是有止血並以7：1攻勢進行反擊，再來兩人都被抓發球違例，小天又把握機會先來到20：16，雖然錯過兩個局點，不過駱建佑底線出界，台灣一哥先下一城。

周天成在第2局前段最多3分領先，加上駱建佑這局失誤明顯增加，小天以11：8進入暫停，不過駱建佑畢竟是拿過世錦賽金牌的好手，多次追到只差1分，但駱建佑此仗失誤實在太多，也多次露出失望神情，周天成在17：16連得4分直接收下比賽勝利。

