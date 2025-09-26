自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

南韓賽》復仇成功！周天成直落二戰勝駱建佑 勇闖男單4強

2025/09/26 13:39

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲的台灣一哥周天成，今日在超級500系列南韓羽球公開賽男單8強戰，以21：18、21：16拍落2021年世界錦標賽金牌新加坡好手駱建佑，挺進4強。

世界排名第5的周天成以21：9、21：17擊敗印尼好手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）；世界排名第9的駱建佑以21：16、18：21、21：17力退王子維。

周天成、駱建佑過去8次交鋒，雙方各取4勝，但小天在今年台北公開賽決賽激戰3局落敗，無緣賽史最多的5冠紀錄，今日將尋求復仇，他表示，彼此很熟悉，就看誰能在場上取得先機。

周天成、駱建佑在首局呈現「五五波」，駱建佑以11：10進入技術暫停，小天暫停後因回球出界、掛網變成10：13落後，老經驗的周天成還是有止血並以7：1攻勢進行反擊，再來兩人都被抓發球違例，小天又把握機會先來到20：16，雖然錯過兩個局點，不過駱建佑底線出界，台灣一哥先下一城。

周天成在第2局前段最多3分領先，加上駱建佑這局失誤明顯增加，小天以11：8進入暫停，不過駱建佑畢竟是拿過世錦賽金牌的好手，多次追到只差1分，但駱建佑此仗失誤實在太多，也多次露出失望神情，周天成在17：16連得4分直接收下比賽勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中