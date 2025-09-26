自由電子報
全國運動會帆船賽事圓滿落幕 數位化管理接軌國際標準

2025/09/26 14:17

帆船選手奮力比賽，爭取代表縣市佳績。（澎湖帆船協會提供）帆船選手奮力比賽，爭取代表縣市佳績。（澎湖帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國運動會帆船賽事於9月21至26日，在澎湖縣馬公市觀音亭帆船訓練中心和白坑風箏浪板訓練基地隆重舉行。來自全台共10個縣市的122位選手齊聚一堂，其中以台南市囊括7金7銀4銅表現最為出眾，宜蘭縣進帳3金3銀6銅次之，澎湖縣則奪得3金3銀2銅的佳績。

此次帆船賽事共設置14個細項目，吸引來自全國10個縣市共122位菁英選手參賽，其中男選手68位、女選手54位。為確保比賽的公平與公正性，大會特別聘請一位國際競賽官員及兩位國際仲裁官員擔任賽事裁判。「這不僅提升了整體執法品質，」裁判長郭廷祥說：「同時也為國內裁判提供寶貴的學習機會，有效提升我國帆船競賽裁判水準。」

比賽籌備工作依循國際趨勢，採用無紙化作業流程，所有賽事資訊及公告事項均透過線上平台發布，便於選手、教練及觀眾即時查詢，充分展現數位化賽事管理的優勢。然而，本屆賽事面臨的最大挑戰是人力資源配置。根據全運會籌備規定，帆船競賽僅能配置38位裁判和10位技術委員，導致人力無法同時顧及2個比賽場地，使得風箏浪板項目無法與其他帆船項目同時進行，成為本次賽事中較為可惜之處。

另外，受到天候因素影響，9月22日及26日皆因為颱風外圍環流和現場風勢狀況無法順利進行比賽。澎湖地主隊許智凱 、張浩及侯佳玲，分在風浪板水翼型男子組、風浪板RS：X型男子組、風箏浪板水翼型女子組奪得冠軍。

全國運動會帆船比賽在澎湖，圓滿閉幕。（澎湖帆船協會提供）全國運動會帆船比賽在澎湖，圓滿閉幕。（澎湖帆船協會提供）

