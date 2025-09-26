自由電子報
體育 棒球 中職

中職》如果手握MVP選票 林泓育會投給「Big Dumper」

2025/09/26 14:15

林泓育。（資料照，記者陳逸寬攝）林泓育。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕如果手握選票，今年美聯MVP會投給誰？樂天桃猿「小胖」林泓育的答案是：「我會投給水手隊那個捕手（羅里）。」

水手左右開弓的重砲捕手「Big Dumper（大屁屁）」羅里（Cal Raleigh），本季狂掃傲視全大聯盟的60發全壘打，打下美聯最多的125分打點，另有14次盜壘成功，以捕手身分出賽120場其中118場先發，總計蹲了1063局出現4次失誤，守備率9成96，盜壘阻殺率2成06，抓到20人次，打擊率2成47，OPS攻擊指數9成54。

羅里挑戰生涯首座美聯年度MVP，最強力的競爭對手就是洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge），本季賈吉狂敲51轟在美聯僅次於羅里，打下109分打點暫居美聯第4，打擊率3成30和OPS攻擊指數1.140都是全大聯盟最佳，外帶12次盜壘成功，守外野95場都是先發，共795.1局只出現1次失誤，守備率9成95。

林泓育說，今年羅里和賈吉的打擊數據都很驚人，如果要他來選的話，美聯MVP會投給羅里，因為羅里是捕手，竟然能敲出60轟，真是不可思議的數字，而且羅里不只是打擊，蹲捕守備能給球隊很大的幫助，這是數據無法量化的無形價值，即使打擊率偏低，但整體貢獻還是優於賈吉。

2011年林泓育勇奪中職年度MVP，成為中職史上唯一以捕手身分拿下年度MVP的球員，該季他以22轟和106分打點奪雙冠王，打擊率3成21，以捕手身分出賽75場，守備率9成83，盜壘阻殺率3成16。

羅里。（美聯社）羅里。（美聯社）

