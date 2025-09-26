亞錦賽》複賽首戰日本 台灣派張峻瑋先發

台灣隊張峻瑋。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第31屆亞洲棒球錦標賽今天展開四強複賽，Ｂ組第一台灣隊將於今天晚間18:30迎戰Ａ組第一日本隊，台灣由效力日職軟銀的張峻瑋擔任先發投手，日本由效力社會人球隊三菱自動車岡崎的左投秋山翔擔任先發投手。

張峻瑋去年自穀保家商畢業後入選U-23世界盃國手，11月以被日職軟銀以育成選手合約簽下，簽約金約70萬美元另附激勵獎金，他於23日預賽對南韓7局上中繼1局，投出2次三振演出3上3下，最快球速測得158公里。

請繼續往下閱讀...

秋山翔曾於2023年來台參加在台北大巨蛋舉行的亞錦賽，戰績2勝0敗、防禦率0.90，今年在日本都市對抗野球大會獲得久慈賞（敢鬥賞），他於22日預賽對菲律賓中繼1局，投出1次三振無失分。

四強複賽第1場由南韓對中國，南韓打完3局就取得5：0領先，打完5局更把差距擴大為8：1，但中國在6、7兩局共搶下5分追至6：8，南韓靠金鐘雲後援2.1局無失分穩住局面，以8：6險勝中國，南韓在複賽戰績1勝1敗，中國0勝2敗。

台灣隊稍早公布對日本隊的先發陣容，名單如下：

第1棒 陳孝允 中外野

第2棒 潘俊宇 指定打擊

第3棒 陳敏賜 一壘

第4棒 高育瑋 三壘

第5棒 楊振裕 右外野

第6棒 李亦崴 二壘

第7棒 林雨力 游擊

第8棒 吳松勳 捕手

第9棒 蔡智榆 左外野

投手 張峻瑋

2025年亞錦賽複賽台灣對日本先發陣容。（棒協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法