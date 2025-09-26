自由電子報
TPVL》開幕戰明由連莊作客伊斯特 吳宗軒期待對決老隊友高偉誠

2025/09/26 17:15

TPVL開幕戰明天開打，由連莊對上伊斯特。（連莊男排提供）TPVL開幕戰明天開打，由連莊對上伊斯特。（連莊男排提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPVL 職業排球聯盟元年例行賽本週登場，首戰將在27日於台北市立大學天母體育館開打，由台中連莊作客挑戰台北伊斯特。這場比賽也將是吳宗軒與昔日連莊戰友、現任伊斯特隊長高偉誠的首次對決，吳宗軒豪氣喊話：「因為大家都很想贏，我自己也做了蠻多的準備，球場上見！」

熱身賽中，連莊分別對上桃園雲豹飛將與日本 SV 聯賽勁旅 VOREAS 北海道，最終取得一勝一負。比賽結束後，執行教練陳品丞點出球隊的不足，「過程中發現我們的攔網被破壞後，防守站位需要再調整，以及接發球若遭到針對破壞，該如何應對度過這個輪次。」他也強調，本週練習特別針對上述問題加強，並提升發球的路線與威力，「因為如果發球破壞性不夠，後續攔網與防守的難度都會增加。」盼能在第一波進攻就搶下優勢。

吳宗軒談到熱身賽後的調整時表示：「我們針對防守，以及自己和舉球員的搭配都有做修正，希望能在開幕戰前趕快調整到位。」他也補充，打完兩場熱身賽後恢復狀況良好，體能維持不錯，「但如果到下半季累積這麼多場比賽，遇到痠痛或傷痛時，體力能不能撐下去，會是接下來要面對的困難。」

原先設定的先發快攻手施宗諭因傷缺陣，學弟蔡秉諺在熱身賽臨危受命挑起重任。他坦言上場時相當緊張，不過在對戰 VOREAS 北海道的關鍵時刻發出 ACE 球得分，成為全隊強心針，也讓自己信心大增。蔡秉諺表示：「接下來會更努力和舉球員配合，爭取更好的表現。」

職排元年例行賽即將揭開序幕，首戰將由台中連莊對上台北伊斯特，賽事將於本週六（27 日）晚間 6 點半點燃戰火。執行教練陳品丞信心喊話：「如果記者會時，我們的進度條是 80%，那現在就是百分之百準備好了！」

