中職》李大浩造訪新莊舊識多 郭泰源「相揪」再打柏青哥

〔記者林宥辰／新北報導〕前日、韓、美職名將李大浩，繼昨天現身大巨蛋，今天造訪新莊球場，賽前和富邦悍將、中信兄弟陣中不少舊識打招呼。

富邦悍將方面，曾在軟銀共事的郭泰源、歐力士時期共事過的許銘傑，李大浩先後和兩人打招呼；中信兄弟陣中，李大浩曾與兄弟總教練平野惠一在歐力士隊當過隊友，兄弟牛棚教練艾迪頓則是2017年效力樂天巨人時，和李大浩共事過。

李大浩今受訪時說，還記得共事過的隊友們。李大浩說：「剛剛遇到平野，他以前在休息室很會帶動氣氛、很拚命的選手；郭總因為是投手教練，以前跟他交談比較少，印象中他是對投手群很溫柔、話很少的人。賽前還遇到艾迪頓，也和他說聲好久不見。」

兩天分別走訪台灣的室內與室外球場，李大浩說，昨天參觀的大巨蛋，設備很新且很適合打職棒比賽，今天來到的戶外球場，則看得出球團有花心思整理，整體感覺也非常好。

郭泰源賽前與李大浩相見歡，還開玩笑的說，下回要再找李大浩去打柏青哥。李大浩笑說：「以前集訓的地方附近有柏青哥店，我偶爾會去，但幾乎每次去都會遇到郭總。」

對於李大浩說郭泰源當年很照顧他，郭泰源笑說：「可能都是外國人吧。不過也還好，因為投手和野手練習都分開，我們好像就吃過幾次飯，就互相鼓勵吧。」

