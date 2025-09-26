自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李大浩造訪新莊舊識多 郭泰源「相揪」再打柏青哥

2025/09/26 17:30

郭泰源和李大浩。（記者林宥辰攝）郭泰源和李大浩。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕前日、韓、美職名將李大浩，繼昨天現身大巨蛋，今天造訪新莊球場，賽前和富邦悍將、中信兄弟陣中不少舊識打招呼。

富邦悍將方面，曾在軟銀共事的郭泰源、歐力士時期共事過的許銘傑，李大浩先後和兩人打招呼；中信兄弟陣中，李大浩曾與兄弟總教練平野惠一在歐力士隊當過隊友，兄弟牛棚教練艾迪頓則是2017年效力樂天巨人時，和李大浩共事過。

李大浩今受訪時說，還記得共事過的隊友們。李大浩說：「剛剛遇到平野，他以前在休息室很會帶動氣氛、很拚命的選手；郭總因為是投手教練，以前跟他交談比較少，印象中他是對投手群很溫柔、話很少的人。賽前還遇到艾迪頓，也和他說聲好久不見。」

兩天分別走訪台灣的室內與室外球場，李大浩說，昨天參觀的大巨蛋，設備很新且很適合打職棒比賽，今天來到的戶外球場，則看得出球團有花心思整理，整體感覺也非常好。

郭泰源賽前與李大浩相見歡，還開玩笑的說，下回要再找李大浩去打柏青哥。李大浩笑說：「以前集訓的地方附近有柏青哥店，我偶爾會去，但幾乎每次去都會遇到郭總。」

對於李大浩說郭泰源當年很照顧他，郭泰源笑說：「可能都是外國人吧。不過也還好，因為投手和野手練習都分開，我們好像就吃過幾次飯，就互相鼓勵吧。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中