中職》李大浩選手時代有多強？ 引退年讓魔力藍印象深刻

韓國棒球名將李大浩（右二）。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕南韓名將李大浩退役後轉戰網路圈，繼昨天造訪大巨蛋之後，今天來到新莊球場，除了拍攝任務外，還遇到富邦悍將、中信兄弟兩隊陣中不少前隊友和一起共事的教練。

富邦悍將隊上，曾在軟銀共事的郭泰源、歐力士時期共事過的許銘傑，李大浩都和兩人打招呼；中信兄弟陣中，李大浩曾與兄弟總教練平野惠一在歐力士隊當過隊友，回到韓職樂天巨人後，兄弟牛棚教練艾迪頓也和李大浩共事過。

除了前隊友之外，2022年曾赴韓職效力SSG登陸者隊的魔力藍，也對李大浩印象深。今練完球遠遠看到李大浩，魔力藍就說：「我記得他，韓職最強的打者之一。」

魔力藍2022年前半季效力中信兄弟（當時譯名象魔力），季中合約被SSG買斷轉戰韓職，在韓職成績7勝1敗、防禦率1.67。而該年度是李大浩退役前的最後一年，李大浩韓職生涯都效力樂天巨人，引退年他出賽143場，仍有打擊率3成31、23轟亮眼成績。

魔力藍坦言，赴韓後他才知道李大浩這位名將，但對他印象很深刻，「該年正好是他的引退年，最後面對到的隊伍都先後與他致意。印象中我應該沒有挨他轟過，但好像投了幾次保送，他引退那年仍是很有力量的打者，應該還能打。」

