自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李大浩選手時代有多強？ 引退年讓魔力藍印象深刻

2025/09/26 17:49

韓國棒球名將李大浩（右二）。（記者陳志曲攝）韓國棒球名將李大浩（右二）。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕南韓名將李大浩退役後轉戰網路圈，繼昨天造訪大巨蛋之後，今天來到新莊球場，除了拍攝任務外，還遇到富邦悍將、中信兄弟兩隊陣中不少前隊友和一起共事的教練。

富邦悍將隊上，曾在軟銀共事的郭泰源、歐力士時期共事過的許銘傑，李大浩都和兩人打招呼；中信兄弟陣中，李大浩曾與兄弟總教練平野惠一在歐力士隊當過隊友，回到韓職樂天巨人後，兄弟牛棚教練艾迪頓也和李大浩共事過。

除了前隊友之外，2022年曾赴韓職效力SSG登陸者隊的魔力藍，也對李大浩印象深。今練完球遠遠看到李大浩，魔力藍就說：「我記得他，韓職最強的打者之一。」

魔力藍2022年前半季效力中信兄弟（當時譯名象魔力），季中合約被SSG買斷轉戰韓職，在韓職成績7勝1敗、防禦率1.67。而該年度是李大浩退役前的最後一年，李大浩韓職生涯都效力樂天巨人，引退年他出賽143場，仍有打擊率3成31、23轟亮眼成績。

魔力藍坦言，赴韓後他才知道李大浩這位名將，但對他印象很深刻，「該年正好是他的引退年，最後面對到的隊伍都先後與他致意。印象中我應該沒有挨他轟過，但好像投了幾次保送，他引退那年仍是很有力量的打者，應該還能打。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中