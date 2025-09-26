自由電子報
體育 棒球 中職

中職》「北海道阿嬤」自爆有新歡！ 向王柏融說：請原諒我

2025/09/26 17:54

王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠賽前見面互贈禮物。（記者陳逸寬攝）王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠賽前見面互贈禮物。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹邀請北海道阿嬤小貫和惠到台北大巨蛋，今賽前第一次跟心目中最喜愛的王柏融相見歡，近距離擁抱時感動不已，一度差點落淚，她也當面跟王柏融告白：「能不能讓我到死之前都為你應援呢？」

小貫和惠今天將會擔任開球嘉賓，由王柏融接捕，台鋼球團安排大王跟北海道阿嬤的單獨見面會，讓小貫和惠超感動，並拿出許多自製道具給「大王」看，其中還有一幅寫著「絆」的布海報，他跟王柏融解釋，「因為有這段羈絆，讓我認識了很多朋友。」

王柏融跟「北海道阿嬤」說，當時一個人獨自在異鄉打拚，看到有人這樣為他應援，當下很感動，小貫和惠跟他說，「我也有小孩，知道一個人在國外打拚的困難。」

小貫和惠還幽默跟王柏融說，自己不擅長遠距離戀愛，「什麼時候才能結束呢？」還跟大王自爆：「不好意思，最近對一些火腿年輕選手有點動心，請原諒我。」逗著王柏融哈哈大笑，但小貫和惠也補上一句：「你才是我心目中的第一名。」

這是「北海道阿嬤」王柏融第一次面對面見面，讓小貫和惠相當感謝台鋼球團為她圓夢。原本去年台鋼就要邀請「北海道阿嬤」來台，但因為小貫和惠的丈夫身體不適，無法抽身，今年小貫和惠要來台灣前，內心也有掙扎，畢竟丈夫的狀態無法一個人生活，必須將他安置在安養中心。即便如此，丈夫卻也支持她追夢。

小貫和惠說，「我先生跟我說，難得有機會可以實現長久以來的夢想，你把我丟進設施沒關係。」這一句話，讓「北海道阿嬤」直言又再次愛上了自己的丈夫。

當初因轉播單位拍到高舉「台灣魂」而爆紅的小貫和惠，坦言當初沒有想那麼多，只是喜歡王柏融純真和全力以赴的姿態，沒想到電視會播出來，還有台灣球迷特別跑來跟她拍照，「我非常感恩！」

小貫和惠永遠記得，上次看到王柏融已是2022年9月，在左外野應援看見「大王」，相隔3年的「遠距離戀愛」在今日實現，她也特別感謝一位台灣朋友在首次台灣之旅的過程中幫了好多忙，「如果不是他的話，我沒辦法到這邊。」

王柏融致贈球衣給球迷「北海道阿嬤」小貫和惠。（記者陳逸寬攝）王柏融致贈球衣給球迷「北海道阿嬤」小貫和惠。（記者陳逸寬攝）

王柏融致贈球衣給球迷「北海道阿嬤」小貫和惠。（記者陳逸寬攝）王柏融致贈球衣給球迷「北海道阿嬤」小貫和惠。（記者陳逸寬攝）

王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）

王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）

王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠相見歡。（記者陳逸寬攝）

王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠賽前見面互贈禮物。（記者陳逸寬攝）王柏融與球迷「北海道阿嬤」小貫和惠賽前見面互贈禮物。（記者陳逸寬攝）

王柏融球迷「北海道阿嬤」小貫和惠受台鋼雄鷹邀請擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）王柏融球迷「北海道阿嬤」小貫和惠受台鋼雄鷹邀請擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）

