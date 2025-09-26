自由電子報
體育 棒球 中職

中職》二軍總冠軍賽程出爐 台鋼、富邦9/30起爭冠

2025/09/26 17:55

二軍總冠軍賽程出爐。（中職提供）二軍總冠軍賽程出爐。（中職提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕中華職棒二軍例行賽即將進入尾聲，二軍總冠軍賽對戰組合正式出爐，由富邦悍將對決台鋼雄鷹，展開五戰三勝制的精彩對決。

今年的二軍總冠軍賽將在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，平日賽事開打時間為下午17:05，假日則為16:05。誠摯邀請所有球迷朋友進場觀戰，一同為場上奮戰的球員加油打氣。

這將是富邦悍將與台鋼雄鷹第二度於二軍總冠軍賽中正面交鋒。富邦悍將目前以36勝22敗、勝率0.621的成績穩居例行賽第一。球隊上一次於二軍總冠軍賽奪冠為2022年，當年以3勝1敗擊退中信兄弟二軍，首次在二軍舞台拋下藍色彩帶，成功拿下冠軍金盃。

而排名第二的台鋼雄鷹，自2023年正式加入中華職棒並從二軍起步，在職棒元年便闖進冠軍戰，以直落三之姿勇奪二軍總冠軍，展現強勁戰力。今年再度晉級總冠軍賽，將全力挑戰隊史第二座金盃。

本屆二軍總冠軍賽由家樂福冠名支持。長期深耕台灣的家樂福，不僅致力於永續發展與社會公益，也積極推動在地體育發展。此次攜手中華職棒支持二軍總冠軍賽，展現企業對基層運動與年輕球員的支持，透過實際行動傳遞熱血精神，陪伴台灣棒球未來世代一同成長。

本屆賽事全程提供直播，球迷朋友可透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube 以及 CPBL TV 鎖定精彩賽事。二軍總冠軍賽全場次免費入場，聯盟誠摯邀請所有球迷親臨球場，為選手們加油打氣，共同見證精彩的冠軍對決！

