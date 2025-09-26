自由電子報
中職》賽前接受李大浩「特調」 陳俊秀自認比他差太多

2025/09/26 18:12

韓國棒球名將李大浩（右）指導中信兄弟陳俊秀（左）打擊。（記者陳志曲攝）韓國棒球名將李大浩（右）指導中信兄弟陳俊秀（左）打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟陳俊秀近期主要擔任代打，今天賽前練打時，總教練平野惠一特別情商今到場拍影片的南韓退役名將李大浩，給了陳俊秀一些打擊建議，兩人頗有互動。

陳俊秀透露：「他主要是把他看到的跟我分享。可能我狀況比較差，剛好今天有機會，總教練特別請他來幫我看一下。」陳俊秀說，過往就不時會遇到退役的前輩，若有看到細節就會幫忙提點選手們。

兄弟教頭平野惠一曾與李大浩在歐力士隊共事，稱李大浩為「最強右打」，被問及台灣是否有右打者像李大浩，平野還開玩笑說：「問我的話，一定說我們自己隊的陳俊秀跟詹子賢啊。」

被問及兩人的打擊型態，陳俊秀笑著謙稱：「他好太多了啦，差太遠了。」

李大浩生涯在韓職17年，打擊三圍.309/.385/.515，進攻指數0.900，累積374轟、1425分打點。日職4年打擊三圍.293/.370/.486，進攻指數0.857，累積98轟、348分打點。大聯盟1年打擊三圍.253/.312/.428，進攻指數0.740，累積14轟、49分打點。

韓國棒球名將李大浩（右）指導中信兄弟陳俊秀（左）打擊。（記者陳志曲攝）韓國棒球名將李大浩（右）指導中信兄弟陳俊秀（左）打擊。（記者陳志曲攝）

