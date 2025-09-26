U16女籃亞洲盃》可惜！和紐西蘭拚到最後一刻 台灣隊4分差落敗無緣4強

張薰文。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在U16女籃亞洲盃4強附加賽和紐西蘭激戰到末節，張薰文、張雨瞳都拿下16分，可惜最後關頭沒能把握進攻機會，終場以70：74落敗，無緣4強，只能爭第5名。

台灣隊在這次U16亞洲盃小組賽取得2勝1負，以A組分組第2晉級4強附加賽，今天和B組分組第3的紐西蘭搶4強門票，倘若挺進4強即可取得2026年U17世界盃資格。台灣隊上屆和紐西蘭曾在季軍戰交手，但當時3分差落敗，屈居第4名。

請繼續往下閱讀...

台灣隊今天在首節一度陷入雙位數落後，但次節在張薰文飆進兩記三分球帶領下，追到個位數差距；次節尾聲，陳芯上籃得分造成對手犯規，可惜加罰沒能放進，追到2分差，接著隊長林念臻也放進2分，一口氣扳平戰局，上半場打完，台灣隊和紐西蘭戰成38：38平手。

台灣隊上半場進攻多點開花，張薰文拿下8分全隊最高，張雨瞳、陳芯各拿7分，團隊三分球命中率26%略優於紐西蘭的11%，是次節能迎頭趕上的關鍵。

台灣隊在易籃後一度超車，但擋不住對手逆襲，第3節打完反倒以48：55落後，但台灣小將們並未放棄，末節在林念臻、張薰文接力得分之下，迎頭趕上。終場前2分鐘，張薰文再度跳出飆進三分球，隨後張雨瞳籃下放進2分，台灣隊追到2分落後，暫停後重回場上，謝艾彤放進追平2分，兩隊戰成70：70平手。

不過，終場前19秒，紐西蘭靠著罰球取得1分超前，但台灣隊沒能把握最後一波進攻機會，出手落空只能採取犯規戰術，可惜又出現發球違例失誤，把球權送還給紐西蘭，以4分差惜敗。

台灣隊今天5人得分上雙，張薰文、張雨瞳都拿下16分，全隊最高，謝艾彤12分次之。

張雨瞳。（取自FIBA官網）

高子喬。（取自FIBA官網）

林念臻。（取自FIBA官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法