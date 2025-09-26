路跑》11月公益生態ZOO跑 馬來虎北市動物園領跑推保育

去年公益生態ZOO跑吸引3千名民眾共襄盛舉。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「111週年生生不息 公益生態ZOO跑」11月23日將在台北市動物園登場，大會喊出「小小一腳，改變世界」口號，並以世界瀕危物種馬來虎為意象代表領跑，歡迎民眾闔家大小參與，共享親子運動及接觸野生動物的寶貴時光。

主辦單位台北市體育總會祕書長陳芊妤表示，北市動物園歷史悠久，多年來不但陪伴許多家庭度過歡樂歲月，更是民眾成長的共同回憶，今年各界可以再度揪團報名，共同來見新朋友馬來虎Arhaa，「這項路跑兼具親子、教育和娛樂等多元層面，並推廣生態保育與永續發展理念，非常開心能在這麼棒的地方，舉辦如此具有意義的活動。」本屆限額3千人，北市體育總會也將把報名所得部分捐贈「財團法人台北動物保育教育基金會」。

本屆延續去年輕鬆健康氛圍，為了讓更多大小朋友都可以完賽，路線設計3公里，共分成「虎蹤3K樂跑（個人組）和（親子組）」兩種組別，親子組限定一位14歲以下孩童與一位18歲以上成人共同報名，民眾賽後能繼續留在園內參加活動市集，以及熱鬧非凡的動物園園慶。

「111週年生生不息 公益生態ZOO跑」11月23日將在台北市動物園熱鬧登場。（大會提供）

