體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》林昀儒首輪對決西班牙一哥 高承睿強碰歐洲大滿貫冠軍莫雷加德

2025/09/26 18:44

林昀儒在中國大滿貫賽男單首輪將遭遇西班牙羅伯斯。（取自WTT官網）林昀儒在中國大滿貫賽男單首輪將遭遇西班牙羅伯斯。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年WTT中國大滿貫賽正賽將在9月28日登場，今天下午進行抽籤儀式，台灣一哥林昀儒首輪將遭遇同樣左手持拍的西班牙一哥羅伯斯；「柚子同學」高承睿首場就強碰上個月勇奪歐洲大滿貫賽男單冠軍的瑞典「六角戰士」莫雷加德。

世界排名11的林昀儒去年兩度對上世界排名66的羅伯斯，包括杜哈球星挑戰賽和新加坡大滿貫賽都拿下勝利，保持對戰不敗，若能順利闖過頭關，次輪將面對日本名將宇田幸矢和資格賽晉級選手的勝方。

世界排名下滑至40，本站面臨積分保衛戰的高承睿，首輪就抽到世界排名第5的莫雷加德，雙方過去交手5次，小高只在去年澳門冠軍賽以3:2險勝，最近一次在今年杜哈世錦賽32強賽則以2:4落敗。

世界排名62的馮翊新64強將對決世界排名第8的德國一哥杜達，兩人去年曾在奧托切克支線賽交手，當時小馮克服局數0:2落後，連追3局演出大逆轉。

女單方面，世界排名49的黃怡樺首輪碰上世界排名39的香港名將杜凱琹，將力拚中止對戰2連敗；17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬64強則遭遇36歲的羅馬尼亞女將莎瑪拉，也是雙方首次交鋒。兩名國泰女將陳思羽和李昱諄，首輪都對上從資格賽晉級的選手。

