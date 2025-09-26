中職》兄弟1指余謙5局好投 卻不敵樂天大物6局無安打

余謙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第一指名余謙今天在二軍對樂天桃猿繳出5局掉1分好投，中信也開箱2位今年選秀的新秀投手錢可倫和陳英睿，錢可倫遭到樂天震撼教育，0.2局掉3分，終場中信以0：4輸給樂天。

余謙前3局被2支安打無失分，4局下被陳佳樂、馮健庭敲安，樂天滾地球推進三壘後，毛英傑擊出高飛犧牲打，讓余謙失掉全場唯一分數，合計5局被敲4支安打，有1次四壞和1次三振，失掉1分，最快球速143公里。

中信在6局下開箱第6指名錢可倫，他開局被前2位打者上壘，雖然連續飆出2次三振，卻被毛英傑敲出3分彈，職業比賽首秀32球僅投0.2局，有2次四壞和2次三振，失掉3分，最快球速138公里，而毛英傑單場灌進4分打點。

中信在7局下開箱第7指名陳英睿，繳出1局無失分，有1次四壞和1次三振，最快球速143公里。而中信第一指名蔡琞傑今扛先發二壘手，合計3打數無安打，有1次四壞球。

樂天桃猿推派劉家翔先發，他92球吃下6局，沒有被敲任何安打，有3次四壞和1次三振，無失分，最快球速144公里，勇奪本季第3勝。

