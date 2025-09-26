中職》樂天奪重要1勝 本週有機會翻盤兄弟！

樂天桃猿總教練古久保健二感謝並擁抱先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿威能帝今天完全宰制台鋼雄鷹打線，貢獻先發8局10K好投，率隊以4：0力退台鋼，下半季至少以1.5場勝差緊咬中信兄弟，力拚明、後天跟中信兄弟的天王山系列賽翻轉戰局。

威能帝本季兩度前5局繳出15上15下，前一次是8月2日在大巨蛋對上中信兄弟，不過今天的威能帝更威猛，前6局18上18下，外帶9次三振，成為2023年9月22日前中信艾士特後，史上第2位能飆18上18下且至少9K的投手。

眼看威能帝有機會締造歷史，可惜7局下被曾子祐敲出中間穿越的滾地安打，不過威能帝並未受影響，合計99球吃完8局，僅被敲1支安打，狂飆10次三振，勇奪超車後勁的本季第13勝，外帶傲視全聯盟的162次三振，暫居雙冠王，成為年度MVP的熱門人選。

樂天前6局被台鋼雄鷹先發投手那瑪夏封鎖，7局上終於突破，余德龍代打敲二壘安打，宋嘉翔適時安打送回第1分，而林政華和陳晨威補刀雙安擊退那瑪夏，成晉從韋宏亮手中擊出高飛犧牲打，單局狂灌4分，奠定勝基。

樂天在台鋼系列賽拼出1勝1敗，跟下半季龍頭中信兄弟的勝差鎖在1.5場，明、後天將回桃園球場跟中信展開「天王山之戰」，只要拿下2連勝將能超車中信，劍指下半季龍頭。

