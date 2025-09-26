登峰造極籃球賽》健行潘偉傑轟30分帶隊擊敗UBA王者政大 闖冠軍賽

潘偉傑（右）。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大今天在潘偉傑、王鼎鈞帶領下，以100：91擊敗UBA 5連霸政治大學，闖進今年興富發登峰造極青年籃球賽大專男子組冠軍賽。無緣冠軍賽的政大，賠了夫人又折兵，主將吳志鍇嘴唇撞到電子看板受傷送醫，傷勢未明。

健行預賽前兩戰輸黎明學院與輔仁大學，原以為與4強無緣，不過預賽最後一戰大勝菲律賓聖克萊爾學院，驚險搭上4強末班車。

遇到實力強勁的政大，健行大四射手潘偉傑延續近幾場的好手感，預賽對輔大之戰砍進34分，今天又攻下30分，加上王鼎鈞21分，兩人絕對是贏球功臣。

潘偉傑近來狀況奇佳，還遭全場緊迫盯人的待遇，他笑說：「我終於體會到劉丞勳的滋味了！」

已經大四的潘偉傑說：「我想打職業，暑假期間不斷訓練，包括增加許多進攻手段，特別是擋拆後的外線投籃，我以學長簡祐哲為榜樣，成為具優異外線，防守好，不佔球權不佔空間的球員！」

政大終場前3分55秒，吳志鍇3罰俱中追到只落後1分，但健行廖本謙2罰俱中，潘偉傑跳投，王鼎鈞三分球，打出7：0攻勢，政大最後47.7秒波波卡籃下建功，91：96僅落後5分，吳志鍇原本有快攻上籃機會，不過傳球過深，他為了救球撞上電子看板倒地不起，賽後緊急送醫，初步判斷未撞到鼻子，而是撞到上嘴唇的牙套。

政大波波卡24分、23籃板，謝昀達19分、6抄截，吳志鍇10分、2抄截。

健行闖冠軍賽。（主辦單位提供）

