自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

登峰造極籃球賽》健行潘偉傑轟30分帶隊擊敗UBA王者政大 闖冠軍賽

2025/09/26 21:09

潘偉傑（右）。（主辦單位提供）潘偉傑（右）。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大今天在潘偉傑、王鼎鈞帶領下，以100：91擊敗UBA 5連霸政治大學，闖進今年興富發登峰造極青年籃球賽大專男子組冠軍賽。無緣冠軍賽的政大，賠了夫人又折兵，主將吳志鍇嘴唇撞到電子看板受傷送醫，傷勢未明。

健行預賽前兩戰輸黎明學院與輔仁大學，原以為與4強無緣，不過預賽最後一戰大勝菲律賓聖克萊爾學院，驚險搭上4強末班車。

遇到實力強勁的政大，健行大四射手潘偉傑延續近幾場的好手感，預賽對輔大之戰砍進34分，今天又攻下30分，加上王鼎鈞21分，兩人絕對是贏球功臣。

潘偉傑近來狀況奇佳，還遭全場緊迫盯人的待遇，他笑說：「我終於體會到劉丞勳的滋味了！」

已經大四的潘偉傑說：「我想打職業，暑假期間不斷訓練，包括增加許多進攻手段，特別是擋拆後的外線投籃，我以學長簡祐哲為榜樣，成為具優異外線，防守好，不佔球權不佔空間的球員！」

政大終場前3分55秒，吳志鍇3罰俱中追到只落後1分，但健行廖本謙2罰俱中，潘偉傑跳投，王鼎鈞三分球，打出7：0攻勢，政大最後47.7秒波波卡籃下建功，91：96僅落後5分，吳志鍇原本有快攻上籃機會，不過傳球過深，他為了救球撞上電子看板倒地不起，賽後緊急送醫，初步判斷未撞到鼻子，而是撞到上嘴唇的牙套。

政大波波卡24分、23籃板，謝昀達19分、6抄截，吳志鍇10分、2抄截。

健行闖冠軍賽。（主辦單位提供）健行闖冠軍賽。（主辦單位提供）

潘偉傑（右）。（主辦單位提供）潘偉傑（右）。（主辦單位提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中