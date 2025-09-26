自由電子報
體育 棒球 中職

中職》4投聯手完封統一獅 味全龍闖季後賽還有一線生機

2025/09/26 21:24

味全龍先發洋投鋼龍。（味全龍提供）味全龍先發洋投鋼龍。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕味全龍今天靠洋投鋼龍繳6局無失分優質先發，加上牛棚守住戰果，最終龍隊就以2：0完封勝統一獅，下半季龍隊勝率4成72，年度勝率4成78皆暫居全聯盟第5，爭奪季後賽門票雖然難度很高，但尚未絕望。

此役2局上龍隊靠張祐銘、劉俊緯、李凱威安打先馳得點，悶了好幾局，9局上龍隊再度發動攻勢，朱育賢安打和吉力吉撈．鞏冠二壘安打，形成一出局二、三壘有人，劉基鴻用突襲短打點成內野安打進帳1分打點，添得保險分鎖定勝局。

鋼龍用85球投6局，只被敲出3支零星安打，另有7K和1次四壞保送，失1分拿下本季第11勝和單場MVP，林子昱、林凱威、張鈞守後援各投1局皆無失分順利守成。

獅隊先發投手胡智爲表現也相當精采，用85球投7局被敲5安失1分，無奈缺乏隊友火力奧援苦吞本季第7敗，上次他先發投滿7局已是2023年7月16日對富邦悍將，當時投7局失2分拿到勝投，本季胡智爲先發10場1勝難求，苦吞4敗。

味全龍先發洋投鋼龍。（味全龍提供）味全龍先發洋投鋼龍。（味全龍提供）

李凱威擊出安打幫助味全龍先馳得點。（味全龍提供）李凱威擊出安打幫助味全龍先馳得點。（味全龍提供）

胡智爲。（統一獅提供）胡智爲。（統一獅提供）

