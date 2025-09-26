自由電子報
撞球》5盤大戰力退匈牙利名將 柯秉中第三度闖進10號球世錦賽4強

2025/09/26 21:34

柯秉中在8強賽力克匈牙利好手索爾諾基，孤軍挺進4強。（取自大會官網）柯秉中在8強賽力克匈牙利好手索爾諾基，孤軍挺進4強。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「天王殺手」柯秉中今天在越南胡志明市舉行的2025年WPA男子10號球世界錦標賽連闖兩關，繼2015、19年之後生涯第三度挺進4強，明天將與尋求衛冕的菲律賓名將比亞多爭奪決賽門票。

9月18日剛歡度30歲生日的柯秉中，2019年首度在這項大賽封王，他在32強賽歷經一場5盤大戰後，以4:2、0:4、4:1、2:4、4:2力退波蘭手庫洛爾，今天16強賽對決去年贏得卡達10號球世界盃冠軍的波蘭名將馬西奧，小柯首盤雖以3:4讓出，但他很快的進入自己的節奏，以4:0、4:2、4:1連下3盤，3:1後來居上。

8強對決曾獲世界青少年冠軍的匈牙利好手索爾諾基，柯秉中兩度在盤數領先下被追平。決勝盤，小柯一開賽連下3局，不料第4局一記遠距離的2號球沒打進，被對手追回1局。關鍵第5局，索爾諾基衝球沒進球，柯秉中1號球精彩的吊球讓對手出現解球犯規，小顆自由球接手後一桿清檯，4:1快意晉級。

2015年勇奪世界10號球錦標賽冠軍的「撞球王子」柯秉逸在32強賽以直落三解決波蘭的佛圖斯基，16強對決菲律賓好手艾斯提歐拉，一開賽雖然以2:4、1:4連丟兩盤，但他在第3盤展開反擊，以4:0、4:2連趕2盤，決勝盤也取得3:0聽牌，沒想到被頑強的對手連追3局，最終在點球大戰以3:4飲恨，結束這場4小時22分的激戰，無緣晉級8強。

