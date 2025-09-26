中職》兄弟大比分勝富邦 全年度勝率點燈「M6」！

詹子賢敲出安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟今力拚下半季、全年度同日「點燈」，面對富邦悍將以9:2贏球，同時間統一獅敗給味全龍，讓兄弟全年度戰績亮起魔術數字「M6」，但樂天桃猿同日擊敗台鋼雄鷹，兄弟下半季還未能亮燈。

中信兄弟拚再次於下半季、全年度勝率亮燈，首要條件是自身得贏球，今面對富邦洋投布坎南，兄弟2局靠著宋晟睿高飛犧牲打和岳東華安打，先取得2分。

兄弟3局上繼續有攻勢，黃韋盛、江坤宇接連安打，還靠著富邦左外野手高捷的失誤攻占二三壘，隨後王威晨滾地球、詹子賢內野安打，各帶有1分打點。

兄弟先發投手林暉盛前3局未被擊出安打，4局下1出局後保送張育成，之後被范國宸擊出二壘打，富邦攻佔二三壘，董子恩接著敲安，富邦得分開張，高捷接著又敲安，富邦再拿1分。

雙方先發投手都投5局，7局上，廖任磊投球任內，首位打者王威晨敲安，隨即靠隊友滾地球掩護上三壘，兄弟再靠詹子賢野手選擇進帳分數。

8局上，兄弟攻勢再爆發，黃韋盛遭觸身球、江坤宇敲安後，2出局後許基宏、詹子賢和宋晟睿連續安打，兄弟單局再拿4分。詹子賢此役單場3安、3打點，拿下單場MVP。

