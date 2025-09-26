高球》台灣名人賽第2回合 泰國阿提魯暫居第1、台將陳裔東表現最佳

陳裔東兩回合總桿143桿，暫並列第6。（三商名人賽大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3000萬台幣）的台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽2025台灣名人賽暨第39屆三商杯高爾夫邀請賽，今在超過百年的台灣高爾夫俱樂部進行第2回合，首回合領先的泰國選手阿提魯．威奈差倫猜（Atiruj Winaicharoenchai），打出低於標準桿2桿的70桿，以兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿，續保單獨領先。

阿提魯今天自第10洞出發，前9洞雖然各桿都打得不錯，也很努力地想多抓鳥，不過旗位比較刁鑽，僅打下一鳥，不過後九洞除了在第三洞四桿洞開球歪進樹林後，攻果嶺打過頭進沙坑，沙坑救球不成再次越過果嶺，四桿才上果嶺兩推，苦吞雙柏忌以外，其後在最後四個洞力爭上游，在兩個五桿洞第6丶7洞把握住好機會，連拿二鳥，以及第 9洞一記6呎小鳥推桿，共射下3鳥，進帳3桿，繼續保持兩桿的領先地位。

這是25歲的他首次在亞巡賽兩回合後取得領先地位，不過他並不在意是否在領先地位，他只希望能繼續保持強力競爭性。他今天的開球與第二桿及推桿都發揮不錯的水準，他提及今天的風沒有昨天大，但是旗位非常難，必須打出很好的球才有機會抓鳥。

目前是台灣選手中排名最好的陳裔東今天5鳥4柏忌，木桿不太穩定，鐵桿還算準，推桿也不錯，不過有兩洞出現三推，全場29推；今天4個五桿洞抓下3鳥，另外第11洞的9呎及第16洞的18呎一推桿進洞，助他再賺進2鳥。上午組出發的他指出，今天的旗位很難攻，風也一陣陣地吹，很難抓得住風向與風勢大小，不過上午下了點小雨，有降溫效果，天氣沒有那麼熱。

2013年冠軍選手澳洲的斯科特．漢德（Scott Hend）與2019年冠軍泰國的斯拉迪．永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai）都交出68桿佳績，兩回合總桿同為139桿，兩桿之差暫並列第2。泰國球員瓦納史瑞昌（Rattanon Wannasrichan） 也打出68桿,兩回合低於標準桿4桿140桿，暫獨居第四位。韓國選手王情訓（Jeunghun Wang）交卡69桿，兩回合141桿，單獨暫居第5。

巴基斯坦選手艾哈邁德·拜格（Ahmad Baig）打68桿，泰國的尼提松．提朋（Nitithorn Thippong）交出70桿，台灣好手陳裔東與台巡賽選手義大利的加布里埃爾·德·巴爾巴（Gabriele De Barba）都打出71桿，與揮出75桿的泰國選手傑茲·傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）5人兩回合同為低於標準桿一桿的143桿，暫並列第6位。

除了漢德丶永查隆猜丶瓦納史瑞昌與巴基斯坦球員艾哈邁德·拜格都打出68桿以外，還有美國選手克里斯多福．希克曼（Christopher Hickman）也打68桿，共計5位選手都獲得每日最低桿獎陳河東紀念獎，5人平分最低桿獎金新台幣3萬元，每人各得新台幣6千元。

比賽前兩回合結束後，大會取總桿高於標準桿5桿的149桿共56位選手晉級後兩回合決賽；其中有13位台灣球員晉級，包括2020年冠軍王偉軒；而排名前10選手有5位是泰國球員。

泰國的阿提魯兩回合總桿137桿繼續領先 （三商名人賽大會提供）

