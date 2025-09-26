自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台灣名人賽第2回合 泰國阿提魯暫居第1、台將陳裔東表現最佳

2025/09/26 22:05

陳裔東兩回合總桿143桿，暫並列第6。（三商名人賽大會提供）陳裔東兩回合總桿143桿，暫並列第6。（三商名人賽大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3000萬台幣）的台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽2025台灣名人賽暨第39屆三商杯高爾夫邀請賽，今在超過百年的台灣高爾夫俱樂部進行第2回合，首回合領先的泰國選手阿提魯．威奈差倫猜（Atiruj Winaicharoenchai），打出低於標準桿2桿的70桿，以兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿，續保單獨領先。

阿提魯今天自第10洞出發，前9洞雖然各桿都打得不錯，也很努力地想多抓鳥，不過旗位比較刁鑽，僅打下一鳥，不過後九洞除了在第三洞四桿洞開球歪進樹林後，攻果嶺打過頭進沙坑，沙坑救球不成再次越過果嶺，四桿才上果嶺兩推，苦吞雙柏忌以外，其後在最後四個洞力爭上游，在兩個五桿洞第6丶7洞把握住好機會，連拿二鳥，以及第 9洞一記6呎小鳥推桿，共射下3鳥，進帳3桿，繼續保持兩桿的領先地位。

這是25歲的他首次在亞巡賽兩回合後取得領先地位，不過他並不在意是否在領先地位，他只希望能繼續保持強力競爭性。他今天的開球與第二桿及推桿都發揮不錯的水準，他提及今天的風沒有昨天大，但是旗位非常難，必須打出很好的球才有機會抓鳥。

目前是台灣選手中排名最好的陳裔東今天5鳥4柏忌，木桿不太穩定，鐵桿還算準，推桿也不錯，不過有兩洞出現三推，全場29推；今天4個五桿洞抓下3鳥，另外第11洞的9呎及第16洞的18呎一推桿進洞，助他再賺進2鳥。上午組出發的他指出，今天的旗位很難攻，風也一陣陣地吹，很難抓得住風向與風勢大小，不過上午下了點小雨，有降溫效果，天氣沒有那麼熱。

2013年冠軍選手澳洲的斯科特．漢德（Scott Hend）與2019年冠軍泰國的斯拉迪．永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai）都交出68桿佳績，兩回合總桿同為139桿，兩桿之差暫並列第2。泰國球員瓦納史瑞昌（Rattanon Wannasrichan） 也打出68桿,兩回合低於標準桿4桿140桿，暫獨居第四位。韓國選手王情訓（Jeunghun Wang）交卡69桿，兩回合141桿，單獨暫居第5。

巴基斯坦選手艾哈邁德·拜格（Ahmad Baig）打68桿，泰國的尼提松．提朋（Nitithorn Thippong）交出70桿，台灣好手陳裔東與台巡賽選手義大利的加布里埃爾·德·巴爾巴（Gabriele De Barba）都打出71桿，與揮出75桿的泰國選手傑茲·傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）5人兩回合同為低於標準桿一桿的143桿，暫並列第6位。

除了漢德丶永查隆猜丶瓦納史瑞昌與巴基斯坦球員艾哈邁德·拜格都打出68桿以外，還有美國選手克里斯多福．希克曼（Christopher Hickman）也打68桿，共計5位選手都獲得每日最低桿獎陳河東紀念獎，5人平分最低桿獎金新台幣3萬元，每人各得新台幣6千元。

比賽前兩回合結束後，大會取總桿高於標準桿5桿的149桿共56位選手晉級後兩回合決賽；其中有13位台灣球員晉級，包括2020年冠軍王偉軒；而排名前10選手有5位是泰國球員。

泰國的阿提魯兩回合總桿137桿繼續領先 （三商名人賽大會提供）泰國的阿提魯兩回合總桿137桿繼續領先 （三商名人賽大會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中