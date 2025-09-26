WTT大滿貫》直落三輕取法國對手 黃愉偼距離生涯首張大滿貫正賽門票只差1勝

黃愉偼直落三輕取法國對手，闖進女單資格賽最終輪。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名107的合庫小將黃愉偼今晚在2025年WTT中國大滿貫賽女單資格賽次輪，只花了18分鐘就以直落三輕取法國女將札莉芙，明天將與中國女將徐奕爭奪64強正賽門票。

今年奪下萊茵魯爾世大運女單銀牌的黃愉偼，面對世界排名140的札莉芙，首局在10:7聽牌下雖錯過2個局點，仍有驚無險以11:9拿下，次局黃愉偼4:1開局後，很快的逼出對手的暫停，重回比賽後依舊維持領先優勢，11:5再下一城。第3局，黃愉偼在9:5領先下一度被追到9:7，但隨後連吃對手兩顆發球，11:7輕騎過關，距離生涯首張大滿貫正賽門票只差1勝。

請繼續往下閱讀...

世界排名79的徐奕今晚在次輪費了一番手腳才以3:2力克斯洛伐克老將瓦拉迪。

男單方面，16歲小將郭冠宏在資格賽次輪迎戰力圖東山再起的39歲葡萄牙老將阿波羅尼亞，打完前3局以4:11、11:7、11:3領先，關鍵第4局，小郭在4:8落後下連追3分，阿波羅尼亞在暫停後有效止血，11:8扳回一城。

決勝局，經驗老到的阿波羅尼亞前三板積極搶攻，以5:0開局，一路挨打的郭冠宏始終找不到自己的節奏，終場以3:11吞敗，繼上一站歐洲大滿貫賽之後再度止步資格賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法