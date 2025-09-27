自由電子報
體育 棒球 MLB

大谷翔平挑戰生涯新高55轟 今日賽事預告與轉播

2025/09/27 06:38

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有4場賽事轉播，金鶯對決洋基、道奇交手水手、洛磯面對巨人、響尾蛇碰頭教士。其中道奇與水手之戰，將上演大谷翔平和羅里（Cal Raleigh）兩大重砲對決，大谷有望挑戰生涯新高55轟。

亞洲棒球錦標賽，台灣隊在複賽戰績1勝1敗，今天將與地主中國交手，一起幫台灣隊加油。

中華職棒今天3地開打，兄弟與樂天上演天王山之戰，由李博登對決波賽樂；統一奧德銳交鋒台鋼後勁；富邦力亞士交手味全徐若熙，各位球迷朋友千萬不要錯過！

MLB

07:00 金鶯VS洋基 愛爾達體育1台

09:30 道奇VS水手 緯來體育、愛爾達體育2台

10:10 洛磯VS巨人 愛爾達體育1台

12:30 響尾蛇VS教士 愛爾達體育2台D-LIVE

BWF南韓羽球公開賽

10:00、14:00 4強賽 愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

12:30 中國@台灣 緯來體育、緯來精采

18:30 南韓@日本 緯來體育、緯來精采

日本職棒

17:00 火腿@羅德 DAZN1

中華職棒

16:05 統一@台鋼 MOMOTV、愛爾達體育1台、博斯運動一台

17:05 兄弟@樂天 DAZN2

17:05 富邦@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

TPVL台灣職業排球聯盟

17:30 開幕典禮

18:30 台中連莊VS台北伊斯特 

轉播：愛爾達體育4台

