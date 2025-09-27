自由電子報
體育 網球

網球》弗里茲東京晉8強直言 想奪大滿貫得贏新世代雙雄

2025/09/27 06:43

弗里茲。（法新社）弗里茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕弗里茲（Taylor Fritz）在東京男網賽2連勝晉級8強，賽後美國一哥直言，要贏得大滿貫冠軍，非得擊敗同被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）或者辛納（Jannik Sinner）才行。

這項ATP500等級賽事正在日本首都進行，第2種子弗里茲費番手腳，總算以7：5、7：6（7：4）力退葡萄牙對手博爾赫斯（Nuno Borges），將與美國好手科達（Sebastian Korda）爭奪4強門票。賽後弗里茲受訪時，再度提及逐漸統治網壇的西班牙、義大利新世代雙雄，「如果想贏得職業生涯第一座大滿貫冠軍，就不能害怕與這兩人交手。我需要達到這樣的水準，才可能實現目標。」

世界排名前2的艾卡拉茲和辛納，已襲斷近兩年來大滿貫冠軍， 暫居第5的弗里茲去年首闖美國公開賽決戰，就直落3輸給辛納，如今更深刻感受到年輕後浪實力，「不能指望他們不在那裡，感覺他們會一直待著。」27歲的弗里茲很清楚，往後四大賽攻頂壓力勢必更加沉重，「若你想贏，至少必須通過其中一人。」弗里茲上週拉沃盃擊敗艾卡拉茲，本週有機會東京決賽再相逢；頭號種子艾卡拉茲雖已開胡，但左腳踝驚傳扭傷。

