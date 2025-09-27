MLB》吸睛又吸「金」！大谷翔平達成另類「3連霸」寫史上第4人紀錄

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平持續用鬼神二刀流驚艷世人，不只在場上表現吸睛，其場外的商業價值更是龐大。根據《美聯社》報導，大谷已經連續3年登上大聯盟球衣銷售榜冠軍。

自今年全明星賽前的榜單以來，球衣銷售榜前7名沒有變動，依序為大谷翔平、洋基賈吉（Aaron Judge）、道奇佛里曼（Freddie Freeman）、道奇貝茲（Mookie Betts），大都會林多（Francisco Lindor）、大都會索托（Juan Soto）、巨人德弗斯（Rafael Devers），8到10名則是費城人哈波（Bryce Harper）、太空人艾圖維（Jose Altuve）與教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

大谷連續3年榮登大聯盟球衣銷售榜冠軍，成為繼基特（Derek Jeter，2010-2012年）、賈吉（2017～2019年）與貝茲（2020～2022年）後第4人。

另外在前20名中也出現新面孔，海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）目前是國聯塞揚最大熱門，生涯第2年在球衣銷售榜擠進第18名；水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）本季繳出60轟史詩賽季，也有望爭奪美聯MVP，在本次球衣銷售榜排第20名。

