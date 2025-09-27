MLB》鈴木誠也滿貫砲寫日本第1人壯舉！小熊PCA「30-30」再添新頁

鈴木誠也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕小熊例行賽最終系列賽對上紅雀，首戰12：1大勝拔得頭籌，日本重砲鈴木誠也夯出滿貫砲，也是他本季第30轟，寫下日本球員新猷。

鈴木誠也在7局下滿壘時將一顆95.3英哩伸卡球狠狠掃上左外野看台，形成滿貫砲，將比分拉開至10分差。鈴木誠也連續2天開轟，本季第30轟出爐，成為松井秀喜與大谷翔平後，第3位單季30轟的日本球員，更是日本第一位單季30轟的右打者，同時累積101分打點，也是日本右打者史上首次單季百打點。

Seiya Suzuki hits his 30th homer in GRAND fashion! pic.twitter.com/M3uNfWso4a — MLB （@MLB） September 26, 2025

小熊今天火力四射，全場狂敲4轟，除了鈴木誠也以外還包含霍納（Nico Hoerner）、「PCA」阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）與布許（Michael Busch）。其中阿姆斯壯也完成本季「30轟30盜」里程碑，也是繼大都會林多（Francisco Lindor）今年第6人，再添歷史新頁。

今年繳出生涯年的鈴木誠也賽後表示，隊友們都很厲害，自己也很想追上去，沒想到自己能敲出第30轟，感到很驚訝。儘管今天4打數就這一支安打，但鈴木誠也強調，其他打席的揮棒也做得相當確實。

阿姆斯壯。（美聯社）

