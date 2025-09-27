中職》接獲「北海道阿嬤」飄揚過海3000公里的愛！王柏融深夜吐心聲

王柏融球迷「北海道阿嬤」小貫和惠受台鋼雄鷹邀請擔任開球嘉賓。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹昨天邀請75歲「北海道阿嬤」小貫和惠，飄揚過海近3000公里從札幌來到台北大巨蛋，與她的偶像王柏融相見歡，一圓共同開球夢想，更站上大巨蛋舞台替王柏融應援，賽後王柏融也在深夜發文，回應北海道阿嬤的愛。

王柏融效力日本火腿時期，小貫和惠常在外野戴上自製大王帽，手拿「台灣魂」毛巾，因而在台灣爆紅，球迷稱呼她是「北海道阿嬤」。王柏融在2023年季後離開火腿回到中職加入新軍台鋼，昨天兩人睽違已久在大巨蛋相見，賽前由「大王」擔任開球捕手，由小貫和惠開出愛的一球，小貫和惠幽默與王柏融說，自己不擅長遠距離戀愛，也感謝台鋼球團給她圓夢的機會。

昨天賽後，王柏融也在深夜發文表示：「感謝阿嬤特地從日本遠道而來為我加油，見到您讓好多回憶湧上心頭。謝謝您過去總是用愛支持著我，今天我接住了您這顆充滿愛的直球！我會帶著這份溫暖與力量繼續努力。能再次見到您，真的非常開心。」

不過昨天台鋼雄鷹全隊遭到樂天桃猿王牌威能帝8局10K無失分封鎖，僅曾子祐敲出1支安打，王柏融更是3打數繳白卷苦吞3K。王柏融下半季受到手肘傷勢影響，近況不甚理想，本季出賽104場，打擊三圍.241/.312/.320，攻擊指數0.632，OPS+僅86。

