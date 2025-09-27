自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇封王後兩MVP休兵！大谷續扛核彈頭拚紀錄、金慧成第5棒

2025/09/27 08:23

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天擊敗響尾蛇，連續4年在國聯西區稱霸，本季最後3場例行賽要與水手進行系列賽，今天道奇先發打線公布，日本巨星大谷翔平續扛開路先鋒，不過兩大MVP強打休兵。

道奇今天先發打點，大谷翔平持續擔任先發第1棒指定打擊，第2棒中外野手帕赫斯（Andy Pages），第3棒左外野手康佛托（Michael Conforto），第4棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），第5棒游擊手金慧成，第6棒二壘手羅哈斯（Miguel Rojas），第7棒一壘手拉辛（Dalton Rishing），第8棒三壘手赫南德茲（Kike Hernandez），第9棒捕手羅特維特（Ben Rortvedt）。

道奇MVP三連星中，佛里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）今天休兵，另外明星重砲馬恩西（Max Muncy）也從板凳出發。而大谷翔平此役繼續擔任核彈頭角色，力拚本季第55轟，寫下個人與道奇隊史單季最多轟紀錄。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪透露，他也曾詢問過大谷本人是否需要休息，但大谷回應這應該交由他來決定，羅伯斯也表示，他目前還在考慮當中。另外，羅伯斯還表示，佐佐木朗希今天有機會再度登板後援。

另外值得一提的是，9月僅獲得10場出賽、共15打數僅敲1安打的南韓新星金慧成，今天首度被排進中心棒次。金慧成最後3場的表現，也可能將影響他在季後賽的定位。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中