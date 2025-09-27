MLB》道奇封王後兩MVP休兵！大谷續扛核彈頭拚紀錄、金慧成第5棒

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天擊敗響尾蛇，連續4年在國聯西區稱霸，本季最後3場例行賽要與水手進行系列賽，今天道奇先發打線公布，日本巨星大谷翔平續扛開路先鋒，不過兩大MVP強打休兵。

道奇今天先發打點，大谷翔平持續擔任先發第1棒指定打擊，第2棒中外野手帕赫斯（Andy Pages），第3棒左外野手康佛托（Michael Conforto），第4棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），第5棒游擊手金慧成，第6棒二壘手羅哈斯（Miguel Rojas），第7棒一壘手拉辛（Dalton Rishing），第8棒三壘手赫南德茲（Kike Hernandez），第9棒捕手羅特維特（Ben Rortvedt）。

道奇MVP三連星中，佛里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）今天休兵，另外明星重砲馬恩西（Max Muncy）也從板凳出發。而大谷翔平此役繼續擔任核彈頭角色，力拚本季第55轟，寫下個人與道奇隊史單季最多轟紀錄。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪透露，他也曾詢問過大谷本人是否需要休息，但大谷回應這應該交由他來決定，羅伯斯也表示，他目前還在考慮當中。另外，羅伯斯還表示，佐佐木朗希今天有機會再度登板後援。

另外值得一提的是，9月僅獲得10場出賽、共15打數僅敲1安打的南韓新星金慧成，今天首度被排進中心棒次。金慧成最後3場的表現，也可能將影響他在季後賽的定位。

