MLB》二刀流出鞘殺氣騰騰！道奇隊友不敢靠近大谷翔平 曝背後原因

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾投打二刀流，加入道奇第2年的他也讓隊友見識到更與眾不同的一面。道奇36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas）與後援左投班達（Anthony Banda），分別從野手與投手角度，揭露大谷在休息室的模樣。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾形容大谷在投打二刀流當天「簡直像另外一個人」，身為陣中年紀最長的內野手，羅哈斯證實：「他站上投手丘那天，身上會背負一種強烈的『使命感』，散發著殺氣，讓人感覺到他對勝負的執著。即使失分後回到休息區，他也會傳達出想扳回來的強烈意志。」

請繼續往下閱讀...

羅哈斯補充，「雖然我們去年才成為隊友，但在那之前我從沒看過他展露這種情緒。看到這樣的他，其他球員也會受到激勵，自然而然切換模式，為了翔平在進攻與守備上更加全力以赴。」

擁有9年大聯盟資歷的班達則透露，大谷先發的日子，他會主動和大谷保持距離，「他的準備工作非常仔細與嚴謹，那正是他被稱作『獨角獸』的原因。即使身負重任，就算狀態不佳，他也不會展現出來。全隊都很尊敬他，他也非常尊敬棒球，時常能瞥見他打出界外球或揮空時，還會向對手休息區或球員致歉。那就是他的為人，始終如一。」

首次執教二刀流大谷的羅伯斯坦言，他會刻意在大谷先發的日子不和他多談，「頂多就是吃早餐碰面時打個招呼，那天的他全身散發與眾不同的氣場，雖然當打者時的競爭心態也很強烈，但先發登板那天特別顯眼。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法