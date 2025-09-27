自由電子報
MLB》「法官」猛炸本季第52轟、史坦頓雙響！洋基豪寫大聯盟新紀錄

2025/09/27 10:23

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基最後3場例行賽再碰金鶯，今天靠著當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）夯出本季第52轟，加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）雙響砲，以8：4獲勝，目前仍有望拚美聯東區龍頭。

洋基開賽就靠著史坦頓2分砲、本季第22轟以2：0先馳得點，同時這也是洋基本季第48支首局全壘打，刷新大聯盟單季最多首局全壘打紀錄。不過金鶯3局上做出回應，魏斯伯格（Jordan Westburg）敲出3分砲一棒超前。

3局下「法官升堂」，賈吉回敬一發2分砲再度逆轉，本季第52轟出爐，隨後史坦頓再補上一發2分砲，上演單場雙響砲，洋基單局灌進4分。儘管金鶯6局上追回1分，但洋基6、7兩局各再追加1分保險分，鎖定勝利。洋基今天與戰績相同的藍鳥再度同日贏球，仍暫居美東第2，想拚龍頭與美聯第1種子還有希望。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）此役主投5局被敲6支安打包含2轟，送出7次三振與1次保送，失掉4分責失分，在打線力挺下進帳本季第9勝，賽後防禦率4.44。沃倫本季162.1局飆出171次三振，與希爾（Luis Gil）並列洋基隊史新秀第2多。

史坦頓。（路透）史坦頓。（路透）

沃倫。（法新社）沃倫。（法新社）

