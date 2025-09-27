自由電子報
MLB》只有洋基布總能理解他！道奇主帥羅伯斯吐真言：教練總要背鍋

2025/09/27 09:40

羅伯斯與布恩在去年世界大賽G5賽後擁抱致意。（資料照）羅伯斯與布恩在去年世界大賽G5賽後擁抱致意。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在去年世界大賽擊敗洋基奪冠，賽後雙方總教練羅伯斯（Dave Roberts）與布恩（Aaron Boone）惺惺相惜。近期羅伯斯在《MLB Network》節目中也坦承，只有布恩才能夠真正理解他的經歷。

羅伯斯與布恩都出生於南加州，並同樣在1994年投入大聯盟選秀，布恩在第三輪被紅人相中，羅伯斯則是在第28輪被老虎選中，兩人的大聯盟生涯幾乎完美重疊，布恩在2009年於太空人退休，羅伯斯則是在2008年於巨人退役。

羅伯斯於2016年接任道奇總教練，布恩則是2年後執掌洋基兵符，兩人分別管理著大聯盟兩支名門球隊，肩上背負的壓力從未少過。近日在節目中，羅伯斯受訪談到與布恩之間亦敵亦友的關係表示：「他是唯一真正能理解我所經歷的一切的人，而我也理解他。」

去年世界大賽，羅伯斯率領道奇打敗洋基奪冠，「我們能夠在那種場合交手，我覺得對棒球以及我們兩人來說，都是非常美好的事。G5結束後，他（布恩）特地跑來找我，給了我一個擁抱，也和我聊了幾句。當時他向我表達祝賀，那是我永遠也不會忘記的。」羅伯斯說道。

道奇與洋基可說是擁有全大聯盟最狂熱的球迷，談到彼此的處境，羅伯斯感嘆：「當一切都順利時，功勞全都歸給球員；然而一旦出了差錯，責任永遠都會落在總教練身上。這件事始終如一，我也完全能理解他（布恩）的心境。」

