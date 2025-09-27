自由電子報
MLB》道奇明星鐵捕史密斯季後賽恐難回歸？主帥：他能做得很有限...

2025/09/27 10:06

史密斯。（資料照）史密斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季最後3場例行賽與水手交手，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讓不少主力輪休備戰季後賽，至於日前進入傷兵名單的明星鐵捕史密斯（Will Smith），羅伯斯也更新他的狀況。

此役道奇MVP三連星中，佛里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）今天休兵，只有大谷翔平繼續擔任先發核彈頭角色。羅伯斯表示，目的是讓他們休息，「我們一直到昨天都打得很辛苦，需要一些調整與恢復。」

羅伯斯也提到在美國時間9月13日因右手挫傷進入傷兵名單的史密斯，表示如果他趕不上季後賽，大部分的蹲捕任務會由羅特維特（Ben Rortvedt）承擔，拉辛（Dalton Rushing）也會適時分擔任務。對於史密斯的現況，羅伯斯坦言：「我們仍抱著希望，老實說，他能做得事情很有限，看起來機會不太，但我們還是有些期待。」

另外，馬恩西（Max Muncy）與艾德曼（Tommy Edman）等主力今天也作壁上觀，羅伯斯表示，兩人目前都不是百分之百健康，所以暫時讓他們休息，很快就能再回到場上。

