MLB》37歲查普曼狂飆164.4公里奪勝！紅襪再見安睽違4年重返季後賽

2025/09/27 10:57

紅襪晉級季後賽，敲再見安打的瑞法拉噴香檳慶祝。（路透）紅襪晉級季後賽，敲再見安打的瑞法拉噴香檳慶祝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽的紅襪與老虎今天交手，紅襪9局下靠著新星外野新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4：3氣走老虎，繼2021年後揆4年重返季後賽行列。

老虎4局上靠著巴耶茲（Javier Báez）與瓊斯（Jahmai Jones）安打攻下3分先馳得點，紅襪4局下先靠吉田正尚安打追回1分，7、8兩局又各添1分追平。9局上紅襪推出37歲投出生涯年的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman），他只被敲1安飆出2K，最快球速102.2英哩（164.4公里）。

9局下1出局後紅襪敲安攻佔一壘，接著瑞法拉從老虎資深後援坎利（Tommy Kahnle ）手中敲出三壘安打，一棒向老虎說再見，繼2021年後再度闖進季後賽，成為今年繼藍鳥、洋基與水手後，第4支進季後賽的美聯球隊。

查普曼今後援1局無失分，收下本季第5勝，賽後防禦率1.17。而老虎今天與守護者同日輸球，兩隊戰績依舊相同，持續在美聯中區爭奪冠軍寶座。

瑞法拉再見安打。（法新社）瑞法拉再見安打。（法新社）

查普曼。（法新社）查普曼。（法新社）

